Kamenné řady se rozkládají na ploše asi 11 hektarů
v přírodním parku Džbán, nedaleko obce Kounov. Podle odhadů se zde nachází více než 2 000 kamenů, přičemž některé zdroje uvádějí až 2 500 kusů. Jsou uspořádány do 14 dlouhých linií, které vedou převážně od severu k jihu. Nejdelší z nich měří několik set metrů.
Na první pohled přitom nejde o žádné monumentální stavby. Kameny nejsou opracované, nemají pravidelné tvary a vypadají jako obyčejné balvany, které někdo posbíral v okolí. Jejich uspořádání je však neobvyklé. V krajině vytvářejí
pravidelný systém, jehož účel zůstává nejasný.
Učitel hledal Kelty, objevil kamennou záhadu
Do širšího povědomí se Kounovské řady dostaly v roce 1934. Tehdy na ně upozornil
učitel Antonín Patejdl, který se zajímal o archeologické pozůstatky na vrchu Rovina. Původně pátral po stopách keltského osídlení, při průzkumu okolí ale narazil na záhadu, která jeho pozornost upoutala mnohem více.
V lesním porostu objevil
dlouhé linie kamenů. Nejprve si myslel, že jde o náhodné seskupení, při podrobnějším průzkumu však zjistil, že se jednotlivé skupiny opakují a vytvářejí pravidelný obrazec. Začal proto kameny zaměřovat a počítat. Ukázalo se, že jde o rozsáhlý areál, který nemá v českém prostředí obdobu.
Kounovské řady od té doby přitahují archeology, historiky i milovníky záhad. Přestože se o jejich původu objevila řada teorií, žádná z nich zatím nebyla jednoznačně potvrzena. Kounovské kamenné řady | Zdroj: Karelj – Vlastní dílo, Volné dílo, Creative Commons Gibbon a Pegas
Mezi tisíci balvany se nachází několik obzvláště nápadných exemplářů, které dostaly vlastní jména. Nejznámější jsou Gibbon a Pegas.
Gibbon patří k nejmohutnějším kamenům v celém areálu. Jeho hmotnost se odhaduje na šest tun. Představa, že někdo takový balvan přemístil a začlenil do pravidelného systému, přirozeně vyvolává otázky, jaké nástroje k tomu mohl použít.
Pegas je dalším z výrazných kamenů, který se stal jedním ze symbolů lokality. Ani u něj však neexistuje spolehlivé vysvětlení, proč se nachází právě na daném místě.
Samotné kameny jsou tvořeny především křemenci a dalšími odolnými horninami. Nejde o materiál, který by byl v okolní krajině zcela neznámý. Záhadou proto není ani tak jejich původ, jako spíše
důvod, proč byly uspořádány do tak nápadných linií.
Pravěký kalendář, obřadní místo, nebo závodiště?
Jedna z nejznámějších teorií předpokládá, že Kounovské řady mohly sloužit jako pravěká
astronomická observatoř. Jejich pravidelné uspořádání podle některých badatelů naznačuje, že lidé mohli sledovat pohyb Slunce a určovat důležité okamžiky v průběhu roku. Mohlo jít například o letní a zimní slunovrat nebo jiné astronomické události.
Podle další hypotézy bylo místo určeno k
náboženským obřadům. Kameny mohly vymezovat posvátný prostor, ve kterém se odehrávaly rituály spojené s přírodními cykly nebo uctíváním božstev.
Objevila se dokonce také teorie, že šlo o jakési
pravěké závodiště pro koně. Pravidelné řady mohly vymezovat závodní linie.
Pro žádnou z těchto možností však zatím neexistují přesvědčivé archeologické důkazy. O záhadném místě pojednává skvěle natočená reportáž televize Barrandov:
Možná za vším stojí obyčejní zemědělci
Je ale také možné, že kamenné řady ve skutečnosti žádným pravěkým monumentem nebyly. Mohly vzniknout při zemědělské činnosti, kdy lidé postupně odstraňovali kameny z polí a ukládali je na jejich okraje nebo hranice pozemků.
Tuto možnost podporují také poznatky o historickém využívání zdejší krajiny. V okolí se totiž nacházejí stopy
staršího zemědělského členění a část kamenných linií může souviset s parcelací pozemků.
Přesné stáří samotných řad se ale dosud nepodařilo spolehlivě určit. Badatelé mají tendenci je spojovat s keltským osídlením, jelikož na nedalekém vrchu Rovina leží pozůstatky keltského hradiště, které vzniklo kolem 5. století před naším letopočtem. Přímé spojení mezi hradištěm a Kounovskými řadami se však prokázat nepodařilo. Podle některých teorií je možné, že kameny byly do řad poskládány už před příchodem Keltů nějakou dřívější zemědělskou civilizací.
Lokalita každopádně patří k pozoruhodným výletním místům severozápadních Čech. Návštěvníci si mohou prohlédnout kameny rozeseté v lesním prostředí a navštívit také expozici věnovanou jejich historii v obci Kounov.
Zdroje článku:
obec-kounov.cz, isad.npu.cz, plus.rozhlas.cz, prehistorickyodkaz.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Kateřina Urbanová