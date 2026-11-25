Záhony prořídly, tráva zešedla a kdo dnes vyjde na zahradu, vidí spíš dohru sezony než předehru té příští. Pod povrchem se přitom pracuje naplno. Semena nasávají vláhu, kořeny čerstvě usazených stromků hledají oporu a hroudy po rytí čekají na mráz, který je rozdrobí. Osivář a nezávislý šlechtitel Marek Kvapil z Permasemínek sestavil listopadový plán. Vybrali jsme z něj pět prioritních kroků: koncem měsíce vysít mrkev s petrželí, do poloviny listopadu dostat do země ovocné dřeviny, růže a trvalky, od půlky měsíce sázet česnek, uložit kořenovou zeleninu a přikrýt tu listovou. Každou radu jsme porovnali s odbornými standardy a s aktuálními daty o sněhové pokrývce. Kdo listopad promešká, přijde o jarní náskok.
Mrkev a petržel do studené hlíny: výsev, který na jaře předběhne sousedy
Nejméně intuitivní krok sezony vypadá jako chyba v kalendáři. Mrkev a petržel se vysévají záměrně tak pozdě, aby semena před zimou nevzešla. Kvapil doporučuje počkat na konec listopadu, kdy se půda dostatečně ochladí. Magazín Naše krásná zahrada posouvá hranici až těsně před příchod mrazů, tedy do listopadu nebo prosince.
Princip je prostý. Semena obou druhů obsahují látky brzdící klíčení, u petržele jde o furokumariny. Ve vlhké a chladné půdě se přes zimu postupně vyplavují a odbourávají. Na jaře pak osivo vyrazí s prvním oteplením a zužitkuje zimní vláhu. Při jarním výsevu by na záhon často nešlo vstoupit, protože by byl rozbahněný.
Nejčastější riziko představuje netrpělivost. Pokud se výsev provede za teplého začátku měsíce, semena vyklíčí a mladé rostlinky první mráz spálí. Vyplatí se proto připravit záhon s předstihem a sít až do vychladlé hlíny.
Kvapil pro tento termín jmenuje dvě staré československé odrůdy:
Odrůda Charakter Kořen Využití Stupická k rychlení velmi raná, vegetace 90 až 110 dní 10 až 13 cm rychlá jarní sklizeň Višňovská pozdní asi 17 cm vhodná ke skladování
U petržele uvádí Naše krásná zahrada kořenové odrůdy Atika, Hanácká a Jadran, z naťových pak Astru, Kudrnku nebo Marunku. Do stejné kategorie spadají semena, která potřebují stratifikaci, tedy období vlhkého chladu. Doma se tento proces simuluje v lednici, venku ho obstará počasí samo. Americká univerzitní poradna NC State Extension potvrzuje, že u řady druhů podzimní výsev venku stratifikaci přirozeně nahradí. Lednice nabízí větší kontrolu, zahrada zase skutečný rytmus ročních období. Nádoby se semeny je ovšem potřeba chránit pletivem před hlodavci.
Ovocné stromy, růže a trvalky: listopadová výsadba s kořenovým náskokem
U dřevin mluví ve prospěch listopadu autoritativní dokument.
Standard AOPK ČR vypracovaný se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity označuje podzim za optimální dobu pro prostokořenné výpěstky většiny ovocných druhů. Ideálně v první dekádě listopadu, nejpozději do zámrazu povrchových vrstev půdy. Stromek vysazený teď se do jara usadí a začne rašit, zatímco jarní výsadby teprve hledají vodu. Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Standard udává i konkrétní míry. Výsadbová jáma má mít průměr nebo hranu nejméně 0,7 metru a hloubku 0,4 metru. Závlahová mísa kolem kmínku by měla pojmout aspoň 10 litrů vody na středně těžkých a těžkých půdách, na lehkých dvojnásobek. K tomu kůl a ochrana proti zvěři, jinak zajíci ohlodají kůru dřív, než se strom ujme.
Některé druhy se na podzim nesázejí. AOPK pro jaro doporučuje:
broskvoň, meruňku, mandloň, ořešák.
Kvapil přidává ještě kdouloně a fíky. Všem vadí silnější mrazy, které čerstvě vysazený stromek špatně snáší. Trvalky a růže patří do země do poloviny listopadu, aby stihly zakořenit před prvními vytrvalými mrazy.
Česnek z pacibulek a ořešec: polozapomenutá sadba od poloviny listopadu
Česnek se podle Permasemínek sází od poloviny listopadu do konce roku, za mírné zimy i později, pokud půda nezamrzla. Pozdější jarní výsadba bývá méně výnosná. Zajímavou variantou je pěstování z pacibulek, drobných útvarů, které česnek tvoří na stvolu.
U odrůdy Hanácký paličák se pacibulky vkládají do hloubky 3 až 4 centimetrů, špičkou dolů a zhruba 5 centimetrů od sebe. Kdo čeká velké palice hned příští léto, bude zklamán. Plnohodnotný stroužkový česnek vhodný k dalšímu množení vznikne za dva až tři roky. Odměnou je vlastní, zdravá sadba bez nákupu.
Ještě méně známý je česnek ořešec, divoký vytrvalý druh, který se dřív běžně pěstoval jako zelenina. Pacibulky se sázejí nejvýš 5 centimetrů hluboko, porost se mulčuje a po dvou sezonách se z něj stává trvalka, která se sama rozrůstá do trsů. Jarní rostlinky z pacibulek jsou tenké jako tráva. Řádek je proto třeba pečlivě označit a odplevelit, jinak se v dubnu snadno ztratí mezi pýrem.
Sklep, krecht a ořechové listí: jak zabránit hnilobě uložené úrody
Kořenová zelenina musí ze záhonu dřív, než ji zasáhne mráz. Namrzlé kusy se ve skladu kazí rychleji a hniloba se šíří i na zdravé sousedy. Časopis Zahrádkář, který vydává Český zahrádkářský svaz, uvádí pro mrkev, celer a petržel optimální teplotu 0 až 1 °C a vlhkost kolem 95 %. Pravidla skladování podle něj zní takto:
ukládat jen zdravé, nepoškozené kořeny bez natě, zeleninu před uskladněním nemýt, použít vlhký, nikoli přemokřený písek, nemíchat ovoce se zeleninou v jedné místnosti, cibuli a česnek držet zvlášť, protože jim svědčí sušší vzduch.
Bez sklepa poslouží krecht, tedy jáma nebo rošt v zemi, kam se kořeny vrství a překrývají slámou a zeminou. Nesmí chybět větrání a ochrana před hlodavci.
Kvapil přidává vlastní pěstitelský trik. Na dno bedýnky rozprostře vrstvu listí ořešáku, na ni naskládá mrkev a překryje ji další vrstvou listí. Podle jeho zkušenosti listí brání hnilobě a drží kolem kořenů vlhké mikroklima. Pro levný konzervační materiál tak stačí zajít třeba k ořešáku na sousedově pozemku.
Listová zelenina venku vydrží déle, než se čeká. Koncem listopadu doporučuje Kvapil přikrýt zimní saláty, roketu, mangold, polníček, pažitku i cibuli sečku bílou netkanou textilií nebo chvojím. Sklizeň se tím protáhne do Vánoc, v příznivém roce i dál. Britská zahradnická společnost RHS uvádí, že těžší textilie přidá asi 2 °C ochrany. Kdo ji zdvojí nebo podloží slámou, získá rezervu navíc.
Rytí, listí a ježci: půda a zvířata potřebují péči před mrazem
Podzimní rytí má největší smysl na středně těžkých a těžkých půdách. Postup podle Permasemínek je jednoduchý: odstranit plevel a zbytky po sklizni, rozprostřít hnůj nebo kompost a zapravit je rýčem. Hrubé hroudy se nechávají ležet. Mráz do nich pronikne, voda v pórech zmrzne a rozruší je, takže na jaře se zemina rozpadá na drobtovitou strukturu ideální pro výsev. Na lehkých písčitých půdách je přínos menší.
Spadané listí pod ovocnými stromy se hodí shrabat na hromadu vedle kompostu. Slouží jako uhlíkatá složka, která vyrovná přebytek dusíkatých zbytků z kuchyně, nebo jako mulč kolem keřů. Po roce či dvou z něj vznikne listovka, kyprý substrát pro výsevy.
Část listí je dobré ponechat v klidném koutě. Zoo Ostrava doporučuje pro ježky kupku dřeva a listí, volně přístupný kompost nebo ježkovník o rozměrech 40 × 40 × 15 centimetrů s otvorem zhruba 10 × 10 centimetrů, vystlaný listím a senem. Ježek se na jaře odvděčí lovem slimáků.
Z obdobného důvodu Kvapil radí nestříhat suché stonky trvalek, v nichž přezimuje užitečný hmyz. Teplomilné byliny jako levandule a šalvěj po podzimním sestřihu často nepřežijí. RHS u levandule varuje před podzimním řezem v chladných a vlhkých oblastech, protože rostlinu oslabuje vůči zimnímu poškození. Nůžky proto počkají do jara.
Termín, do kdy práce stihnout, určuje nadmořská výška. Podle
ČHMÚ ležel 16. listopadu 2026 sníh jen na hřebenech Krkonoš (1 až 7 cm), v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku (1 až 4 cm) a v Beskydech (1 až 3 cm). Krajské tabulky sněhových zásob ukazovaly nuly. Na horách sněžilo už od 24. září, proto se tam okno zavřelo dřív. V nížinách a středních polohách se ještě dá rýt, sázet i sít, náročnější úkoly je ale rozumné dokončit do konce měsíce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková