Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V předposlední epizodě Ulice tohoto týdne se opět bude řešit rozchod Gábiny a Jirky, do kterého zasáhne i Milena a co k tomu říct má i Šimon. Sotva se Soňa Čechová usadila na radnici, už hodlá pomalu začít vystrkovat růžky. A Adélina lež možná nebude až tak vhodná.
Milena v ráži
„Copak jste se oba dva zbláznili, nebo co?“ přiřítí se rozčílená Milena (Alena Štréblová) k Jirkovi (Jan Holík) domů. Jakmile se dozvěděla, co mezi její dcerou (Aneta Krejčíková) a zetěm probíhá, rozhodla se jednat. Jirkovi, který je sám doma, ihned vyčte, že co to má být za šílené řešení, že se chtějí rozejít kvůli práci v zahraničí. Jirka si s ní pak sedne a snaží se jí vše vysvětlit. Pochopí Milena jeho rázný krok?
Soňa začíná vystrkovat růžky
Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) si pozve Jirku (Ondřej Havel) k sobě do kanceláře a pak jen tak mimoděk mu na konci porady oznámí, že aktuálně objednává audity. Jirka Hložánek s tím nemá žádný problém a balí si dál věci. Když ale Čechová prohlásí, že začne ve školách, zarazí se. Od začátku má totiž obavy, že se Soňa bude chtít mstít, a to hlavně Otovi Puklickému (Filip Rajmont). A není jediný, kdo si to myslí.
Co tu dělá Matouš
Adéla (Karolína Synková) se rozhodla uspořádat omluvnou večeři pro své kamarády a pozvala i Matouše (Radúz Mácha), který jí a Matějovi (Jiří Dlouhý) pomohl. Ten dorazí i s Denisem (Libor Matouš). Jenže než usednou k prostřenému stolu, překvapí je zvonek u dveří. Za nimi stojí Žofčina máma (Marcela Rojíčková) a když vejde dovnitř a všechny uvidí, je překvapená.
Denis se snaží vysvětlit, že je Matoušův kamarád. A Adéla si bude muset rychle vymyslet malou lež, aby neprasklo, proč je u nich doma i sympatický lékař z ORL. Otázkou zůstává, jestli jí za to Žofka (Kateřina Ujfaluši) poděkuje.
Vyměnila si nás!
Gábina se rozhodla opět přijet z Německa, aby podpořila Šimona (Jakub Krause) v pro něj velmi náročné situaci. Jirkův odchod a stěhování totiž snáší mnohem hůře, než oba čekali. Gábina se syna snaží uklidnit, že to zvládnou a zase to bude dobrý. Ale on má vlastní hlavu. „Vyměnila si nás za přiblblou zpěvačku!“ štěkně po ní naštvaně, protože přesně tak to cítí. V mámě totiž oporu už delší dobu nemá a nebýt Jirky Hermana, byl by na všechno sám.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).