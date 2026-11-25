Polární vír není jev, který bychom mohli sledovat naším běžným pozorováním. Jedná se o velmi silné proudění vzduchu ve výšce od 20 km nad zemí výš, které obíhá okolo zemských pólů od západu na východ. Zdálo by se, že když je polární vír takto vysoko nad zemí a vůbec nezasahuje do troposféry (spodní vrstvy atmosféry, kde se odehrává veškeré počasí), tak by pro nás neměl mít zásadní význam. Opak je pravdou. To, v jakém stavu se polární vír nachází, ovlivňuje, co se s počasím odehrává na zemském povrchu a my takové projevy zažíváme právě teď.
Obr. 1: Běžný stav polárního víru (zdroj: nullschool)
V chladné polovině roku má polární vír pro počasí u nás větší význam, protože je silnější. Obíhající vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry se totiž propisuje i do spodních vrstev, kde se projevuje jako převládající západní proudění. Díky němu je od sebe oddělený teplý vzduch z jihu od chladného severního vzduchu. Pokud, ale dojde k narušení dráhy polárního víru, celý systém se destabilizuje a dochází k výrazným výkyvům počasí.
K rozpadu polárního víru běžně během zimy dochází. Letošní případ je specifický tím, že k tomu došlo rekordně brzy. Dokonce o dva týdny dříve, než jsme za dobu pozorování polárního víru zažili. To je hlavním důvodem, proč k nám dorazí tuhé mrazy již na přelomu listopadu a prosince.
Obr. 2: Současný stav polárního víru. Aktuálně můžeme pozorovat jeho rozdělení na dvě části (zdroj: nullschool)
Rozpad polárního víru znamená, že běžně relativně přímé západní proudění, které odděluje teplý a chladný vzduch, se v důsledku vzniku atmosférických bloků začne vlnit. V praxi to znamená, že na určitých místech bude teplý vzduch zatékat daleko na sever, kdežto na jiných místech se naopak chladný vzduch bude přesouvat výrazněji na jih, než je běžné. Ten druhý případ je právě ten náš.
Obr. 3: Mapa tlaku vzduchu a větrného proudění. Nad Skandinávií se nachází výrazný atmosférický blok. Ten způsobuje, že na jeho přední straně proudí teplý vzduch k severu (červená šipka) a naopak na zadní straně stéká arktický vzduch na jih až k nám (modrá šipka). Z tohoto důvodu u nás v nejbližší době bude přetrvávat velmi chladné počasí (zdroj: meteocentrum.cz)
Na západ od Česka se bude jeden z těchto bloků nejbližších dnech vyskytovat. Po jeho zadní straně k nám bude zatékat velmi studený vzduch z Arktidy. Můžeme to pozorovat na aktuální předpovědi vývoje teploty. Postupně by měly během týdne klesat. V závěru týdne by již mělo být natolik, chladno, že na většině Česka zažijeme ledové dny, kdy za celý den teplota vzduchu nevystoupá nad 0 °C. V noci pak budou o víkendu teploty klesat místy až pod -10 °C.
PRAHA
BRNO
OSTRAVA
Obr. 4,5 a 6: Vývoj teploty vzduchu v následujícím týdnu v Praze, Brně a Ostravě (zdroj: meteocentrum.cz)
Z dlouhodobé předpovědi vychází, že podprůměrně chladné počasí se u nás bude držet ještě následující dva týdny jak již dříve napsal pro meteocentrum.cz meteorolog Jakub Kohoutek. Teprve v polovině prosince by se měla situace obrátit a naopak vánoční týden se zatím jeví jako nadprůměrně teplý.
Je evidentní, že závěr roku bude z hlediska vývoje počasí velmi dramatický. Proto se vyplatí pravidelně sledovat předpověď počasí, abyste měli co nejaktuálnější přehled. Sledovat můžete předpověď přímo pro vaší lokalitu přes naši dlouhodobou předpověď nebo mapy počasí.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz