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Lednice plná jídla, ale stejně vyhazuješ. 7 důvodů, proč nám doma mizí potraviny v koši

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Otevřeš lednici a objevíš jogurt, na který sis nevzpomněla, salát v posledním tažení a půlku omáčky z úterý. Přitom jsi minulý týden nakupovala s pocitem, že tentokrát už bude všechno dokonale naplánované. Ke Světovému dni potravin máme sedm běžných důvodů, proč jídlo končí v koši, a hlavně způsoby, jak tomu bez domácího vojenského režimu předcházet.
Lednice plná jídla, ale stejně vyhazuješ. 7 důvodů, proč nám doma mizí potraviny v koši

Lednice plná jídla, ale stejně vyhazuješ. 7 důvodů, proč nám doma mizí potraviny v koši

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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