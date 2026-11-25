Praha sobě vyloučila dva zastupitele Prahy 12. Na radnici mají na starosti rozvoj a obnovu sídlišť
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Praha sobě vyloučila dva zastupitele Prahy 12. Na radnici mají na starosti rozvoj a obnovu sídlišťZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 15:41
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