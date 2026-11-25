Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel dal v úterý 24. listopadu najevo, že jeho strana nehodlá zahajovat rozhovory o sloučení s občanskými demokraty. Reagoval tím na návrh poslance ODS Petra Sokola, který se objevil před pondělním republikovým sněmem ODS. Havel považuje za důležitější, aby opoziční strany dokázaly společně postupovat proti vládě a hledaly programovou shodu.
Podle Havla veřejnost očekává od opozičních politiků spolupráci, nikoliv vzájemné spory o budoucí uspořádání jednotlivých stran. TOP 09 je proto připravena jednat o koordinovaném postupu se všemi opozičními subjekty. To však neznamená, že by souhlasila se zánikem vlastní politické značky nebo začleněním do ODS. V úterním vyjádření ve Sněmovně možnost takového jednání odmítl.
Sokol navrhl postupné spojení obou stran
S myšlenkou vytvoření společné pravicové formace přišel poslanec Petr Sokol. Podle jeho představ by se ODS a TOP 09 mohly nejprve spojit do určité unie a sjednotit své poslanecké kluby. Teprve následně by se jednalo o úplném sloučení. TOP 09 by v takovém uspořádání mohla podle Sokola fungovat jako samostatná vnitrostranická frakce se zastoupením ve vedení.
Sokol svůj návrh zdůvodňuje potřebou sjednotit občanskou pravici. Obě strany mají podle něj blízké ekonomické postoje a společná politická formace by mohla oslovit širší skupinu voličů. Spojení by současně mohlo pomoci TOP 09, která se podle nedávných volebních průzkumů pohybuje pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro samostatný vstup do Poslanecké sněmovny.
Právě rozdílné představy o budoucnosti obou stran ale představují překážku. TOP 09 dlouhodobě zdůrazňuje vlastní programovou identitu a v některých otázkách se s ODS rozchází. Jedním z příkladů je přijetí eura, které TOP 09 podporuje, zatímco mezi občanskými demokraty nepanuje stejná shoda. Případné sloučení by proto vyžadovalo také dohodu o společném programu a fungování nové strany.
Kupka chce nejprve řešit program ODS
Zdrženlivě se k návrhu postavil také předseda ODS Martin Kupka. TOP 09 sice považuje za nejbližšího programového partnera občanských demokratů, ale organizovat slučovací jednání podle něj nyní není na místě. Vedení ODS se chce především soustředit na vlastní program a obnovu důvěry voličů po poklesu preferencí.
Na pondělním republikovém sněmu se občanští demokraté zabývali také dalším směřováním strany. Kupka oznámil, že jednotlivé programové návrhy budou představovat postupně během následujících měsíců. V lednu 2027 má přijít na řadu daňová reforma a v květnu chce ODS představit ucelenější program na stranické konferenci.
Obě strany přitom už mají zkušenost s úzkou spoluprací. V minulých sněmovních volbách kandidovaly společně s KDU-ČSL v koalici Spolu a v Senátu nadále působí ve společném senátorském klubu. Předseda horní komory Miloš Vystrčil připomněl, že právě senátní spolupráce ukazuje, že ODS a TOP 09 dokážou společně fungovat i bez úplného organizačního spojení.
Zatím tedy zůstávají otevřené dvě odlišné možnosti. První představuje Sokolův návrh postupného sloučení, druhou koordinace opozičních stran při zachování jejich samostatnosti. Havel dává přednost druhé variantě a připouští také budoucí volební koalice. Žádná konkrétní dohoda o společné kandidatuře ani o spojení poslaneckých klubů však dosud oznámena nebyla.
Zdroje Blesk.cz, FORUM 24