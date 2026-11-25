Kakaové půlměsíčky patří k , které se v sešitě s recepty snadno přehlédnou. Přitom na plechu fungují spolehlivě. Žádná cukrářská akrobacie, jen pár obyčejných surovin a trochu trpělivosti u bílků. moučníkům Sníh je potřeba vmíchat lehkou rukou, ne ho do těsta zatlouct, jinak bude výsledek hutnější, než má být. Rumová se roztírá ještě za tepla a umí korpus pěkně poleva zvláčnit.
V domácích receptech se tyhle řezy objevují v několika podobách. Někdo dává asi
120 g másla a 3 vejce, jinde se peče vydatnější verze se 6 vejci, někdy i s přímo v těstě. Tady je varianta někde uprostřed: rumem 5 vajec, 250 g tuku, 250 g hrubé mouky a 40 g kakaa. Nahoru jen jednoduchá rumová poleva. Víc parády tenhle recept nepotřebuje. Recept na kakaové půlměsíčky s rumovou polevou
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme
Těsto: 250 g tuku na pečení, za mě Hera 250 g cukru krystal 250 g hrubé mouky 5 ks vajec 40 g kakaa 1/2 balíčku kypřicího prášku do pečiva
Na rumovou polevu: 300 g moučkového cukru 2 lžíce vařící vody 1 lžička másla trocha rumu Postup přípravy kakaovo-rumových půlměsíčků
1. Připravte si
5 vajec a oddělte žloutky od bílků. Bílky vyšlehejte na pevný sníh a zatím je odložte stranou. Přijdou na řadu až na konci.
2.
Tuk, cukr a žloutky utřete do světlejší krémové hmoty. Chvilku to trvá, ale tady se vyplatí nespěchat. Těsto pak není tak těžké.
3. Vmíchejte
hrubou mouku promíchanou s kypřicím práškem a kakaem. Vznikne spíš pevnější hmota, žádné řídké těsto, které by samo teklo po plechu. To je v pořádku.
4. Nakonec přidejte
sníh z bílků. Nejlépe po částech, stěrkou nebo vařečkou, bez zbytečného míchání navíc. Těsto se pak dá na plechu normálně rozetřít, i když nebude úplně poddajné.
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5. Těsto rozetřete na plech vymazaný tukem a vysypaný moukou. Pečte v troubě předehřáté na
170 °C přibližně 20 až 25 minut. Záleží na výšce těsta i na tom, jak peče konkrétní trouba.
6. Polevu nanášejte na horký korpus. Promíchejte
moučkový cukr, rum a vařící vodu, ve které je rozpuštěné máslo. Pak už moc nečekejte, tahle poleva tuhne rychleji, než by člověk chtěl.
7. Nechte povrch zatuhnout. Potom krájejte menší řezy, případně vykrajujte půlměsíčky podle šablony. Když z toho nakonec budou obyčejné kostky, nic zásadního se nestane. Chutnají stejně.
Foto: Cooky.cz, Kakaové půlměsíčky dělají velký dojem bez velké dřiny: Křehké domácí cukroví, které se hodí ke kávě i na svátky
TIP: Rum do polevy přilévejte raději postupně. Jakmile je poleva moc řídká, začne stékat ke krajům plechu a hladký vršek se už špatně zachraňuje. Často kladené otázky o kakaových půlměsíčcích
Musí být v receptu Hera?
Nemusí. Použít se dá i
máslo, řezy pak budou mít plnější chuť. Starší domácí recepty ale často počítaly právě s tukem na pečení, takže Hera do nich nijak nepatřičně nepatří.
Proč hrubá mouka?
U podobných plechových řezů dává hrubá mouka známou, trochu pevnější strukturu. Existují i jiné varianty, třeba s
200 g mouky nebo s odlišným množstvím kypřicího prášku, ale tahle verze drží spíš klasický domácí ráz.
Jak dlouho vydrží?
V uzavřené dóze vydrží zhruba
3 až 4 dny. Druhý den bývají často ještě příjemnější, protože rumová poleva mezitím trochu zvláční povrch.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline