Hoření levných parafínových svíček uvolňuje do nevětraného pokoje nebezpečné zplodiny ropy a jemné polétavé saze. Správná péče o knot a volba přírodních vosků zajistí čistý vzduch i bezpečný adventní domov.
Adventní období a sychravé zimní večery neodmyslitelně provází plápolající světlo svíček na stolech i věncích. Málokdo si však uvědomuje, že zapálením běžné parafínové svíčky v utěsněném bytě s plastovými okny vzniká miniaturní zdroj průmyslových emisí. Jak ve svých odborných podkladech k čistotě vnitřního prostředí uvádí
Americká plicní asociace k těkavým organickým látkám v interiérech domů, hoření nekvalitních materiálů v obytných prostorách významně zvyšuje koncentraci nežádoucích uhlovodíků, které dráždí dýchací cesty i spojivky a zatěžují lidský organismus.
Většina levných svíček nabízených v obchodních řetězcích pochází z parafínu, což je vedlejší produkt vznikající při rafinaci ropy a výrobě motorových paliv. Surový ropný zbytek se bělí chemickými činidly, upravuje rozpouštědly a lisuje do požadovaných tvarů. Spolu s umělými barvivy a syntetickými parfémy tvoří směs, která při hoření mění obývací pokoj v nevětranou zkušební komoru.
Co uvolňuje hořící parafín a proč vzniká benzen a toluen
Při hoření parafínového vosku nedochází pouze ke spotřebě kyslíku a vzniku oxidu uhličitého a vodní páry. Vzhledem k tomu, že parafín představuje směs nasycených uhlovodíků z ropy, vede nedokonalé spalování k uvolňování těkavých organických sloučenin. Laboratorní rozbory opakovaně prokázaly přítomnost stopových koncentrací benzenu a toluenu, což jsou látky známé svou toxicitou pro nervový systém a krvetvorbu.
K těmto plynům se přidávají mikroskopické aerosolové částice. Vědecký tým, který vede
Švýcarský federální technologický institut v Lausanne k emisím nanočástic a sazí při hoření svíček, detailně měřil znečištění vzduchu v uzavřených místnostech. Výsledky ukázaly, že jedna hořící svíčka s nestabilním plamenem dokáže během hodiny vyprodukovat miliardy ultrajemných aerosolových částic, které pronikají hluboko do plicních sklípků a mohou přestupovat přímo do krevního oběhu. Příliš dlouhý knot způsobuje blikání plamene a nedokonalé spalování vosku s vysokou produkcí černých sazí. Jemný polétavý prach a usazování černých mastných sazí
Černé saze stoupající z plamene svíčky nejsou pouhým kosmetickým problémem, který zanechává tmavé šmouhy na stěnách, záclonách a stropě. Saze jsou tvořeny elementárním uhlíkem s navázanými organickými sloučeninami o velikosti menší než dva a půl mikrometru. Jak varuje
Agentura pro ochranu životního prostředí USA k rizikům polétavého prachu a ultrajemných částic v budovách, jemné částice frakce PM2.5 vyvolávají zánětlivé reakce v průduškách a představují vážné nebezpečí pro astmatiky, malé děti a starší osoby.
Kouřivost svíčky prudce roste ve chvíli, kdy výrobce do vosku přidá laciné syntetické vonné oleje. Tyto chemické esence mají jinou teplotu odpařování než samotný vosk, což narušuje plynulé hoření plamene. Pokud toužíte po sváteční atmosféře a hřejivé vůni domova, mnohem zdravější alternativu představuje přírodní koření, například
pravá cejlonská skořice a voňavý hřebíček, které provoní místnost přirozenou cestou bez chemických rozpouštědel.
I na vlastní zahradě můžete za petardu dostat pokutu. Rozhoduje, kde pozemek leží Proč zkracovat knot na pět milimetrů a hlídat průvan
Množství sazí a zplodin, které svíčka do místnosti vypustí, závisí z velké části na způsobu obsluhy. Zásadní chybou většiny domácností je zapalování svíčky s příliš dlouhým knotem z výroby. Dlouhý knot nasává roztavený vosk rychleji, než jej plamen stíhá přeměnit na plyny a dokonale spálit. Výsledkem je vysoký, třepotající se plamen a hustý sloupec černého dýmu.
Odborné instrukce, které vydává
Národní asociace výrobců svíček k pravidlům bezpečného hoření a údržby knotu, proto jednoznačně doporučují zkrátit bavlněný knot před každým zapálením na délku zhruba pět milimetrů. Zkrácený knot vytvoří stabilní plamen ve tvaru kapky, který nebliká a nekouří. Důležité je také odstranit zuhelnatělou kuličku na konci knotu a chránit plamen před prouděním vzduchu z otevřené ventilačky nebo klimatizace.
Při každém zapálení by měla svíčka hořet tak dlouho, dokud se vosk neroztaví rovnoměrně po celé ploše až k okrajům nádoby. Pokud svíčku sfouknete příliš brzy, vytvoří se uprostřed úzký tunel. Při dalším použití plamen zapadne hluboko do vosku, začne se dusit nedostatkem kyslíku a bude produkovat násobně více škodlivých zplodin.
Srovnání vosků: Parafín, včelí vosk, sója a řepka
Při výběru svíček na adventní stůl se vyplatí věnovat pozornost složení na etiketě. Rozdíly mezi jednotlivými surovinami jsou zásadní nejen z hlediska čistoty vzduchu, ale také z pohledu celkové doby hoření a původu materiálu.
Druh vosku Původ suroviny Produkce sazí Doba hoření Vliv na ovzduší v pokoji Parafínový vosk Ropný destilát a vedlejší produkt petrochemie Vysoká při dlouhém knotu a proudění vzduchu Krátká až střední Uvolňuje těkavé ropné uhlovodíky benzen a toluen Včelí vosk Přírodní včelí produkt bez chemických přísad Minimální při stabilním stojatém plameni Dlouhá díky vysokému bodu tání Čisté hoření s přirozenou jemnou medovou vůní Sójový vosk Olej lisovaný ze sójových bobů Nízká bez těžkých mastných usazenin Až o polovinu delší než u parafínu Biologicky odbouratelný bez syntetických zplodin Řepkový vosk Olej z evropské řepky pěstované bez genetické modifikace Velmi nízká při správném průměru knotu Výrazně delší ve srovnání s levnou ropou Neutrální stopa a čistý profil spalování Svíčky ze včelího a sójového vosku hoří čistějším plamenem a nevylučují do ovzduší škodlivé ropné deriváty. Přírodní alternativy: Proč zvolit včelí nebo sójový vosk
Pravý včelí vosk představuje nejstarší a nejušlechtilejší materiál pro výrobu svíček. Vzniká metabolickou činností včel dělnic a obsahuje stovky přírodních složek včetně propolisu. Svíčky z včelího vosku mají přirozeně vyšší bod tání, díky čemuž hoří pomaleji a vydrží podstatně déle než stejně velký kus parafínu. Plamen je klidný, jasný a vydává jemnou medovou vůni bez jakýchkoliv syntetických přísad.
Velmi oblíbenou moderní volbou je také vosk sójový a řepkový. Jedná se o stoprocentně rostlinné produkty, které se získávají lisováním a následnou hydrogenací rostlinných olejů. Rostlinné vosky tají při nižších teplotách, což zajišťuje rovnoměrné odpařování bez kouře a dehtových usazenin. Pokud dojde k ukápnutí vosku na ubrus nebo oděv, lze sójový vosk snadno vyprat teplou vodou s mýdlem, zatímco ropný parafín zanechává trvalé mastné skvrny.
Adventní věnce a bezpečné uhašení bez kouře
Kromě kvality vzduchu představují svíčky v předvánočním období vážné požární riziko. Suché jehličí, stuhy a dřevěné dekorace na adventním věnci se mohou vznítit během několika vteřin. Statistické ročenky, které zpracovává
Národní asociace požární ochrany k prevenci požárů způsobených otevřeným ohněm a svíčkami, dokládají, že prosinec patří k měsícům s nejvyšším počtem tragických požárů v obytných budovách, přičemž více než polovina z nich vzniká ponecháním svíček bez dozoru nebo jejich umístěním v blízkosti hořlavin.
Svíčky na věnci musí být vždy upevněny v nehořlavých kovových kalíšcích s trnem, který brání propálení jehličí. Stejně jako je v zimě nutné dbát na revize topidel a pamatovat, jak nebezpečné jsou
hořící saze v nevymeteném komíně, vyžaduje i malý otevřený oheň v pokoji stálou pozornost a respekt k bezpečnostním odstupům.
Při zhasínání svíčky se vyvarujte prudkého sfouknutí plamene ústy. Tímto způsobem rozfoukáte žhavé částice knotu do okolí a uvolníte do místnosti štiplavý bílý kouř plný nedopálených zplodin. Nejvhodnější je použít kovové zhášedlo ve tvaru zvonku nebo knot pinzetou na okamžik ponořit do roztaveného vosku a ihned jej narovnat zpět. Plamen okamžitě zhasne bez jakéhokoliv zápachu a knot zůstane napuštěný voskem pro snadné další zapálení.
Posypová sůl zámkovou dlažbu zničí. Povrch betonu se v mrazu začne drolit Zásady pro čistý vzduch při zapalování svíček
Abyste si užili sváteční atmosféru bez bolesti hlavy a zbytečného zatěžování plic, dodržujte několik jednoduchých doporučení:
Vybírejte svíčky ze stoprocentního včelího vosku, sójového oleje nebo čisté evropské řepky a vyhýbejte se levným parafínovým směsím. Před každým zapálením zkraťte knot ostrými nůžkami na délku pět milimetrů a odstraňte uhelnou bambulku. Nenechávejte svíčku stát v průvanu u okna ani v blízkosti ventilace, kde plamen začíná blikat a intenzivně kouřit. Po uhašení svíček místnost krátce a intenzivně vyvětrejte otevřením oken dokořán po dobu pěti minut. Nikdy nezapalujte více svíček v malé uzavřené místnosti jako je ložnice nebo koupelna bez zajištěného větrání.
Kombinace kvalitního přírodního vosku, správné péče o knot a pravidelného intenzivního větrání zajistí, že si vánoční pohodu u plápolajícího plamínku vychutnáte v klidu, bezpečí a s čistým vzduchem pro celou rodinu.
Zdroje fotografií Hořící svíčky na adventním věnci:
HG Fotografie / Wikimedia CC0
Plamen svíčky s dlouhým knotem:
Dietmar Rabich / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Přírodní svíčky ze včelího vosku:
0x010C / Wikimedia CC BY-SA 4.0