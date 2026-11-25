Televizní teenagerka Kelly Bundy alias Melounek byla tím zřejmě nejšablonovitějším a nejvíc sexistickým prvkem kultovního sitcomu Ženatý se závazky. Herečka Christina Applegate, dnes slavící 55. narozeniny v zajetí táhlých zdravotních komplikací, kvůli úloze slaboduché a navenek promiskuitní blondýnky zakusila zlé i skvělé věci vyplývající z raného úspěchu v showbyznysu. Dřívější partnerka Brada Pitta či sestra Rachel z Přátel a také výborná tanečnice byla neúnavnou pracantkou, dokud jí život neobrátily vzhůru nohama jasné i matoucí diagnózy – nejprve rakovina prsu, posléze roztroušená skleróza, kvůli níž zanechala hraní.
Applegate
se narodila 25. listopadu 1971 v Los Angeles v Kalifornii herečce Nancy Lee Priddy
a hudebnímu producentovi Robertu Applegateovi. Poprvé se před kamerou objevila už jako tříměsíční miminko v reklamě na kojenecké lahve a v matčině náručí vystupovala i v televizním seriálu Tak jde čas
. Herectví tak vlastně holdovala ještě dřív, než se naučila chodit a mluvit. „Mé nejranější vzpomínky se vážou k době, kdy mě maminka obsazovala do divadelních her, ve kterých sama hrála, protože si nemohla dovolit chůvu. Byla totiž členkou jedné divadelní skupiny,“ svěřila se Applegate v rozhovoru s Rebeccou Jarvis z ABC News.
I kdyby chodit vůbec neuměla, možná by to její kariéře neuškodilo – od malička totiž výborně tancovala a studovala mimo jiné jazz a balet. Jako dospívající Kelly Bundy v sitcomu Ženatý se závazky předvedla své pohybové nadání, když v jedné epizodě zatančila svůdnou choreografii na tehdy populární verzi písně „Fever“. V době natáčení seriálu přitom v soukromí tančila 15 až 20 hodin týdně a pravidelně se této vášni věnovala až do svých sedmadvaceti let. Na počátku 90. let navíc sdílela byt s Robin Antin, pozdější zakladatelkou skupiny Pussycat Dolls, jejíž projekt pomáhala rozvíjet tím, že jeho členkám umožnila zkoušet a pilovat vystoupení ve sklepě svého domu. Později se sama připojila k Pussycat Dolls na pódiu jako jejich čestná členka.
Přímočaré, oplzlé a „do p*dele vtipné!“
Dlouho předtím se nicméně stala televizní hvězdou, a to v dekádě, která nesmírně přála rodinným sitcomům. Pořady jako Cosby Show či Growing Pains se těšily velké sledovanosti a byly humornou, leč sentimentální oslavou rodiny s morálními poučkami a závěrečným objetím. Seriál Ženatý se závazky od stanice Fox, jehož tvůrci mohli Applegate vidět už v Neuvěřitelných příbězích nebo v televizním filmu Grace Kelly, ovšem tuto šablonu a idealizaci televizní rodiny roku 1987 razantně změnil. Applegate nabídku původně smetla ze stolu, protože po přečtení scénáře usoudila, že jde o naprostý brak. „Odmítla jsem Ženatý se závazky, takže v pilotním dílu hrála Kelly jiná dívka. Jenže to nefungovalo, a tak se ke mně vrátili. Castingový režisér mi poslal pilot na videokazetě VHS a já se na něj jednoho večera neochotně podívala s mámou. Ani nevím, co jsme čekaly, že uvidíme, nebo proč jsme si to vůbec pouštěly, když jsem byla pevně rozhodnutá seriál odmítnout. Strašně moc jsme ho chtěly nesnášet. Seděly jsme tam jako dvě namyšlené herecké mrchy, které celý život hrály Shakespeara. Jenže jak seriál běžel, došlo nám, že se prostě nedokážeme přestat smát. Podívala jsem se na mámu. Ona se podívala na mě. ‚Do prdele! Ono je to vtipné. Ono je to dobré!‘“
Připojila se tedy k vypečené nesourodé rodince zuboženého prodavače bot Ala Bundy (Ed O'Neill), kterou vedle hloupoučké Kelly tvořili také sarkastická matka Peggy (Katey Sagal) a mladší bratr Bud (Dave Faustino) a jejíž scenáristé Ron Leavitt a Michael Moye byli dle Faustina „dva nejnadrženější chlapi všech dob“. Nešťastný Al žil v poněkud misogynních fantaziích a scénu soustavně zaplavovaly reálné pornoherečky, jimž se naivní Kelly minimálně svými outfity přizpůsobovala. A byť si Applegate stále řidší šatník zpočátku sama koordinovala, tělesné nároky ji v pouhých šestnácti letech samozřejmě neblaze poznamenaly. Ještě před obsazením do role Kelly se potýkala s tělesnou dysmorfií a anorexií, přičemž účinkování v seriálu její problémy s vlastním vzhledem ještě prohloubilo.
„Sama jsem se tou postavou dostala do pasti, protože jsem musela být hubená. Měla jsem přesnou představu o oblečení, které by měla nosit, jenže abych se do něj vešla – a šlo o takové kousky, na nichž by bylo vidět, kdybyste snědli třeba jen jedinou kuličku hroznového vína –, musela jsem své poruše příjmu potravy ještě víc podléhat,“ popsala Applegate ve svých memoárech You with the Sad Eyes, které vyšly letos v březnu. „Kelly navíc v průběhu seriálu dostávala stále odvážnější kostýmy odhalující břicho, přičemž sukně se postupně zkracovaly a oblečení těsněji obepínalo její postavu. V páté řadě už to bylo neuvěřitelné. Když jsem ve třinácté epizodě s názvem The Godfather vešla do obývacího pokoje v kožené bundě s třásněmi a krátkém červeném topu, publikum si dokonce na pět vteřin vynutilo přestávku ve scéně, aby mi mohlo hlasitě zatleskat a zahvízdat,“ vzpomínala Applegate, podle níž by tak „přímočarý a oplzlý“ seriál už dnes neměl sebemenší šanci vzniknout. „A to je dobře. Pro mladé ženy je už tak dost těžké obstát ve světě posedlém vzhledem.“
Její perspektivu koneckonců podpořil i televizní brácha Faustino, jenž přiznával, že se do starší kolegyně po uši zamiloval – soupeřem mu přitom byl i legendární člen Beatles George Harrison. V podcastu s názvem Allegedly David Faustino po letech vyprávěl, jak mu při vzájemném setkání slavný „brouk“ prozradil, že je velkým fanouškem seriálu. A že by rád poznal Christinu Applegate mnohem, mnohem blíže. Roku 1987 přitom bylo Harrisonovi 44 let. S nálepkou blonďatého hloupého objektu herečka skvěle fungovala celou dekádu a mezitím randila s Bradem Pittem, tehdy ještě neznámým a starším pouze o necelých osm let.
Sestra Rachel a taneční sen
V průběhu své lukrativní, populární i kontroverzní zakázky u Foxů natočila jen hrstku filmů, které ji jako osobnost stříbrných pláten neustavily. A to i přesto, že komedie Neříkejte mamince, že pečovatelka zemřela si v tržbách vedla moc dobře a Burtonův Mars útočí! s řadou čelních hvězd má kultovní pověst. Poté, co Ženatý se závazky v roce 1997 skončil, Applegate přijala nabídku na vlastní sitcom s názvem Jesse. Představila se v úloze svobodné matky, která se snaží usadit se svým přítelem Diegem Vasquezem (Bruno Campos) a synem Johnem. Oba hlavní představitelé byli za své role nominováni na nejrůznější ceny (Christina dokonce na Zlatý glóbus), seriál ovšem navzdory tomu po pouhých dvou sériích skončil. Applegate si připisovala vedlejší, obvykle poněkud potrhlé nebo přihlouplé role v nejrůznějších komediálních projektech (parodie Maffiósso, akční komedie Big Hit, Prostě sexy), z nichž minimálně Zprávař s Willem Ferrellem zakořenil v zámořské popkultuře velmi výrazně.
Tou dobou se Applegate rovněž stala sestrou Rachel (Jennifer Aniston) v několika epizodách seriálu Přátelé, což jí vyneslo cenu Emmy za hostující výkon. Splnila si navíc i svůj velký taneční sen, a to díky renomovanému broadwayskému muzikálu Sweet Charity, který jí zajistil nominaci na Tony. Na jevišti zpívala, tančila a předváděla jazzové choreografie, což byl pozoruhodný úspěch zejména s ohledem na to, že si jen několik měsíců před broadwayskou premiérou během zkušebního uvedení mimo New York poranila nohu. Tanec ale prostě měla v krvi, což potvrzovala také pravidelným porotcováním v taneční soutěži So You Think You Can Dance.
Zdraví navzdory
Bývalý přítel Brad Pitt jí ve filmové kariéře dávno ukázal záda, ale Applegate se navzdory tomu nevedlo špatně. Roku 2008 si vysloužila další nominaci na Zlatý glóbus za seriál Samantha Who? O rok později úspěch zopakovala, ale bohužel jí do života poprvé vstoupily vážné zdravotní problémy. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu prsu, takže podstoupila mastektomii obou ňader, tedy jejich kompletní odstranění. Kvůli dalšímu riziku rakoviny si později nechala odstranit i vaječníky a vejcovody. V herectví nicméně pokračovala – vrátila se ve druhém Zprávaři, s Edem Helmsem si zahrála v Bláznivé dovolené a s Milou Kunis či Kristen Bell v komerčním hitu Matky na tahu z roku 2016, stejně jako v jeho pokračování Matky na tahu o Vánocích.
Roku 2019 udělala nejpřirozenější herecký krok moderní doby a spřáhla se s Netflixem na seriálu Smrt nás spojí. Výbušná vdova Jen (Applegate) v něm pátrá po řidiči, který srazil jejího manžela a ujel, a spřátelí se s excentrickou optimistkou Judy (Linda Cardellini), která uchovává tajemství. Applegate konečně veřejnost přesvědčila o tom, že má větší herecký rozsah. Právem byla nominována na Zlatý glóbus a zdálo se, že jde o začátek nové kariéry, což roku 2022 posvětilo udělení hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Bohužel se nakonec ukázalo, že pravděpodobně půjde o její poslední roli.
V roce 2021 v průběhu natáčení třetí a poslední série Smrt nás spojí lékaři Applegate oznámili, že má roztroušenou sklerózu. Kvůli nemoci následně přibrala osmnáct kilo a musela začít chodit o holi. Byla však rozhodnutá seriál dokončit, ačkoli jí producenti dali možnost odstoupit. Natáčení se pozastavilo na pět měsíců, protože herečka započala léčbu. A až na zmíněná kila byste její zdravotní problémy v seriálu nepoznali (tvůrci si dali hodně záležet, aby scény jejímu stavu přizpůsobili). Variety položilo Applegate otázku, zda bude Jen v seriálu Smrt nás spojí její poslední hlavní rolí. Herečka tehdy odpověděla: „Jsem docela přesvědčená, že to tak bude.“
Prozatím její výrok neztratil platnost, ačkoli kolem diagnózy se čerstvě vyrojily nové otazníky. Applegate, která se v roce 2024 společně s herečkou Jamie-Lynn Sigler pustila do vlastního podcastu MeSsy, minulý měsíc překvapila posluchače podcastu zprávou, že jí lékaři po pěti letech přehodnotili diagnózu roztroušené sklerózy. Její potíže s pohybem však nezmizely, naopak se postupně zhoršují natolik, že při vstávání a chůzi potřebuje chodítko či invalidní vozík. Lékaři proto pátrají po jiné příčině a Applegate podstupuje vyšetření kvůli revmatoidní artritidě, lupusu či lymské borelióze. Sama navíc otevřela otázku, zda by její problémy nemohly souviset také s prsními implantáty, které má od rekonstrukce po oboustranné mastektomii v roce 2008. Žádná nová diagnóza zatím potvrzena nebyla a herečka tak i přes vyvrácení původního podezření nadále čelí vážným zdravotním obtížím. Moc bychom si přáli, aby se z nich matka patnáctileté dcery Sadie, kterou má s holandským muzikantem Martynem LeNoblem, zdárně vymanila.
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zdroje: Variety, ABC News, Bustle, Kinobox