Evening knitwear dokazuje, že úplet má místo i ve večerní módě
Svetr už dávno nemusí být pouze praktickou vrstvou, kterou oblékáme během chladných dnů. Do popředí se dostávají také pletené topy s odhalenými rameny, přiléhavé modely s hlubokými výstřihy nebo jemné kardigany, které dokáží zastoupit klasickou večerní halenku. Právě na tomto posunu staví trend evening knitwear, který přenáší úplet z každodenního šatníku do světa společenského oblékání.
Nejde přitom jen o to vzít si obyčejný svetr k elegantní sukni. Důležitou roli hraje samotný design pletenin. Asymetrické výstřihy, zajímavě řešená ramena, jemná průsvitnost nebo propracovaná struktura dodávají úpletu charakter, který si bez problémů poradí i s večerní příležitostí. Výsledkem je outfit, který působí uvolněněji než klasické společenské
oblečení, ale přitom neztrácí na eleganci. Jemný kašmír a merino vlna dodávají svetru luxusní charakter
Při výběru večerního úpletu hraje zásadní roli materiál. Ideální jsou především jemné a lehké pleteniny, které kopírují siluetu a nepůsobí příliš robustně. Kašmír, merino vlna nebo kvalitní směsi s viskózou představují univerzální základ elegantního šatníku. Kašmírový svetr v černé, krémové nebo vínové barvě lze kombinovat například se saténovou sukní či společenskými kalhotami. Tenký merino úplet zase dobře funguje samostatně i při vrstvení, protože zachovává čistou siluetu bez zbytečného objemu.
Večerní charakter ale nemusí vznikat pouze díky luxusnějšímu materiálu. Pozornost si zaslouží také jemně průsvitné pleteniny, žebrované struktury, metalická vlákna nebo decentní lesk. Zajímavě působí rovněž modely s dekorativním řasením, asymetrickým zakončením či výraznějším výstřihem. Právě detaily často rozhodují o tom, jestli svetr působí jako běžná součást denního outfitu, nebo jako promyšlený večerní kousek.
Pokud jde o
barvy, sázkou na jistotu zůstávají černá, tmavě hnědá, čokoládová, vínová nebo odstíny slonovinové kosti. Odvážnější variantou může být sytě červená, smaragdová či metalická stříbrná. Jednoduché střihy navíc umožňují pracovat i s výraznějšími barvami a zajímavými texturami.
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Jedním z nejjednodušších způsobů, jak začlenit pleteniny do večerní módy, je kombinovat je se saténem. Spojení měkkého úpletu a hladkého lesklého materiálu vytváří kontrast, který působí elegantně, ale ne přehnaně. K dlouhé saténové sukni v midi nebo maxi délce se hodí přiléhavý svetr i volnější model lehce zastrčený za pas. Pokud chceme outfit ozvláštnit, můžeme zvolit sukni s krajkovými detaily, flitry nebo asymetrickým zakončením.
Důležitou roli hrají také proporce. Kratší svetr zvýrazní pas a dobře doplní splývavou sukni, zatímco oversized model může vytvořit zajímavý kontrast k úzkému spodnímu dílu. Moderně působí také kombinace volnějšího svetru, dlouhé rovné sukně a robustnějších bot. Takový outfit se obejde bez prvoplánové večerní elegance, přesto působí dostatečně promyšleně.
Pletený top s odhalenými rameny nahrazuje klasickou večerní halenku
Pokud chceme, aby byl úplet hlavní hvězdou outfitu, vyplatí se zaměřit na zajímavější střihy. Vedle klasických výstřihů se nabízejí asymetrické varianty, odhalená ramena, hlubší dekolty nebo zavinovací siluety. Elegantně působí například svetr sklouzávající z jednoho ramene, který nechává vyniknout klíční kosti a dodává outfitu jemně smyslný charakter.
Zavinovací modely zase zvýrazňují pas a umožňují přizpůsobit střih vlastní postavě. Dobře vypadají v kombinaci se širokými kalhotami s vysokým pasem nebo dlouhou sukní. Zajímavou alternativou jsou také pletené topy s otevřenými zády či jemně průsvitné modely, které představují méně očekávanou variantu večerního oblečení. V takovém případě stačí jednoduché doplňky a čistě řešený spodní díl, aby vynikl samotný střih.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYPADAJÍ JAKO Z JINÉ DOBY, ALE PATŘÍ DO ULIC: ZIMNÍ MÓDĚ LETOS VLÁDNOU KABÁTY, KTERÉ PROMĚNÍ I OBYČEJNÝ OUTFIT Foto: James Cochrane / CPHFW Elegantní kalhoty mění obyčejný svetr v outfit na večírek
Večerní styling pletenin se nemusí omezovat pouze na sukně a šaty. Elegantní alternativou jsou široké kalhoty s vysokým pasem, modely s puky nebo splývavé varianty z jemné vlny. K černým kalhotám s širokými nohavicemi můžeme obléknout tenký svetr s hlubším výstřihem, zatímco kalhoty v odstínu slonovinové kosti doplní přiléhavý vínový nebo čokoládový úplet. Zajímavě působí také monochromatické kombinace, které nechávají vyniknout materiálům a čistým liniím.
Pozornost si zaslouží také pletené komplety. Souprava svetru a kalhot ze stejného materiálu může s výrazným páskem, strukturovanou kabelkou a špičatými lodičkami představovat pohodlnou alternativu ke klasickému kostýmku. Rozhodující je především kvalita materiálu a propracovaný střih, díky kterým komplet nepůsobí jako domácí oblečení. Skvěle se hodí také na firemní večírky, kde jej můžeme doplnit výraznějšími šperky, psaníčkem a elegantní obuví.
Výrazné šperky a večerní obuv završí celý outfit
Při stylingu večerních pletenin bychom neměli zapomínat na doplňky. Jednoduchý černý svetr získá slavnostnější charakter díky výrazným náušnicím, masivnímu náhrdelníku nebo nápadnému náramku. Zajímavou volbou jsou také brože, které dokážou oživit i minimalistické modely.
Běžnou obuv můžeme vyměnit za lodičky, sandálky na podpatku nebo elegantní kozačky. Pokud dáváme přednost pohodlí, dobře poslouží také sametové boty na nižším podpatku či kožené baleríny s ozdobnou přezkou. Celkový vzhled doplní malé kabelky, psaníčka a strukturované modely s kovovými detaily.
Při výběru doplňků se vyplatí držet jednoduchého pravidla: pokud svetr zaujme střihem, výraznou strukturou nebo lesklými detaily, není potřeba přidávat příliš mnoho dalších prvků. Minimalistický úplet naopak snese i nápadnější šperky nebo metalickou kabelku.
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Základem večerního stylingu pletenin je především promyšlená kombinace materiálů a střihů. Objemnější svetr získá elegantnější podobu vedle úzké sukně, zatímco přiléhavý úplet si rozumí s volnějšími kalhotami. Zajímavou možnost představuje také vrstvení. Jemný kardigan lze přehodit přes saténové šaty a tenký rolák zase obléknout pod elegantní šaty bez rukávů.
Evening knitwear přitom nevyžaduje kompletně nový šatník ani složité stylingové postupy. Stačí dát příležitost pleteninám, které se díky zajímavému střihu, kvalitnímu materiálu nebo nečekané kombinaci dokážou proměnit v plnohodnotnou součást večerního outfitu. Svetr tak nemusí být jen pohodlnou volbou pro volný čas, ale také kouskem, ve kterém můžeme vyrazit na večeři, do divadla nebo na večírek. Zdroje: Elle, Who What Wear, Pinterest