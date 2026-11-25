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Havlíček po kuchařské estrádě zahrál skromného dříče. Rodinu nestíhá a lidovost předvádí s osobním řidičem a lečem
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Dennívýzva
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Karel Havlíček zřejmě usoudil, že italská kuchyně s fenkou Betynou ještě nevyčerpala možnosti jeho…
Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 25.11.2026 15:49
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- V roce 1888 vyšel Ottův naučný slovník, autor je z Přibyslavi. Dílo překonala až Wikipedie
- Hradec rozsvítí Vánoce a nabídne bruslení i speciální autobus zdarma
- Velké změny, pokračování starých pořádků i překvapivé koalice. Kdo povede jihočeská města?
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