Rozhodčí u stolku si u Martina Kozáka zatím ani jednou neškrtli. Sedm profesionálních zápasů, sedm ukončení před limitem, žádné čekání na verdikt. Slovenský bojovník ve střední váze do 84 kg s bilancí 7-0 si tímhle stylem vybojoval smlouvu s největší MMA organizací světa a podle zpráv už zná i jméno prvního soupeře pod hlavičkou UFC. Má jím být Američan Tre’ston Vines, 30letý bojovník ve stejné váze s bilancí 10-4-1 a černým pásem v brazilském jiu-jitsu. Mezi zprávou a oficiální kartou UFC je ovšem pořád jeden rozdíl, který redakce MMAmag ověřila v oznámení turnaje.
Datum je venku, jenže jedno razítko pořád chybí
Zápas má podle zpráv proběhnout 23. ledna 2027 v hale UFC APEX v Las Vegas, ve střední váze a bez titulu v sázce; jako titulový ho neoznačuje žádný ze zdrojů. Turnaj sám oficiální je. UFC ho 24. listopadu 2026 oznámila jako UFC Fight Night: Brady proti Bonfimovi, tedy podle hlavního duelu pátého a šestého muže pořadí velterové váhy, a v kartách se vede i pod označením UFC Vegas 125.
V oznámení UFC z 24. listopadu 2026, i s výčtem dalších zápasů, ale redakce MMAmag jméno Martina Kozáka nenašla. Duel s Vinesem vychází ze zprávy připisované novináři Marcelu Dorffovi, kterou převzal i web Top-Fight. Nic neobvyklého: zápasy se v UFC objevují u novinářů běžně týdny předtím, než je organizace vypíše na oficiální kartu.
Že vůbec může čekat na razítko od UFC, si Kozák zařídil jediným večerem 8. září 2026 v Las Vegas.
Do UFC se neprokecal, probil se
Dana White’s Contender Series je soutěžní série UFC, ve které se bojuje přímo o smlouvu a šéf UFC Dana White rozhoduje hned po zápase. Kozák v ní nastoupil proti Christianu Echolsovi, dostal ho pod tlak a ukončil údery v čase 1:32 ve 2. kole. Smlouvu dostal týž večer, UFC ho vypsala mezi 4 nováčky toho týdne.
Sedm zápasů, sedm konců před limitem. V bilanci na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí 5 výher knockoutem nebo technickým knockoutem a 2 po submisi. Přehledy, které popisují stav před Contender Series, uvádějí u ukončení údery 4. Čistý ranař to tedy není.
Na druhé straně klece má ale stát někdo, komu se podobná jízda už jednou zastavila po 101 sekundách.
Muž jménem TV Time má v záloze černý pás
Vines si přezdívku TV Time odvodil od vlastních iniciál. V UFC už nastoupil jednou: 4. října 2025 ho na turnaji UFC 320 zastavil Ateba Gautier údery v čase 1:41 v 1. kole. 28. srpna 2026 pak remizoval s Yilizhati Maimaitijiangem v programu Road to UFC. Pod značkou UFC má tedy jednu porážku a jednu remízu.
Z oficiálního profilu na webu UFC, který redakce MMAmag prošla, plyne, že Vines má 6 ukončení údery a 1 po submisi. 3 zbylé výhry z 10 došly k bodovému verdiktu. A pak je tu věc, kterou bilance neukáže: černý pás v brazilském jiu-jitsu.
|Způsob výhry
|Martin Kozák
|Tre’ston Vines
|Knockout / technický knockout
|5
|6
|Submise
|2
|1
|Rozhodnutí rozhodčích
|0
|3
|Výher celkem
|7
|10
Proč fanoušek zná kartu dřív než organizace
GLOSA Na papíře to vypadá jako klasický uvítací zápas pro nováčka z Contender Series. Jenže muž s černým pásem a 6 knockouty není plnič. Je to přesně ten typ, který umí zápas stáhnout k zemi a vzít soupeři jeho jediný známý scénář. Pokud zprávy platí, dostal Kozák soupeře, který mu neumožní jen zopakovat to, co fungovalo sedmkrát po sobě.
Druhá věc je pořadí informací. Fanoušek často zná kartu z příspěvků novinářů dřív, než ji organizace vydá, a zvykl si brát to jako hotovou věc. Dokud ale duel nestojí v oficiálním oznámení, je napsaný tužkou. Co z toho plyne pro leden, se dá shrnout do dvou lednových večerů.
Lednový test ukáže, kolik ta série vydrží
O týden později, 30. ledna 2027, má v Torontu na turnaji UFC 336 nastoupit podruhé v UFC i Vlasto Čepo, a to proti Julienu LeBlancovi. Turnaj UFC oficiálně oznámila, Čepův zápas ohlásil účet UFC Canada. Pro diváka z Česka a Slovenska to znamená dva lednové večery v rozmezí týdne, pokud se oba duely udrží na kartě.
U Kozáka to zatím jisté není: turnaj je oznámený, zápas s Vinesem v oznámení UFC z 24. listopadu 2026 nefiguruje. Jisté je jen to, co má Slovák za sebou. Do Las Vegas má přijet muž, kterého zatím nikdo nedotáhl k bodovému verdiktu, i když jednou zápasil až do 3. kola. Leden ukáže, jestli ta série vydrží i o patro výš.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek