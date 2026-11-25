Ke
knedlíkům jsem se doma dlouho neměla. Připadalo mi to jako zbytečná práce navíc, skoro taková malá kuchařská alchymie, když v obchodě leží hotový knedlík . Pak jsem je ale jednou zkusila uvařit sama a bylo jasno. Od té doby už kupovaný balíček v košíku za pár korun neskončil. vařený ve vodě má úplně jinou střídku: je Kynutý knedlík nadýchaný, měkký, drží pohromadě a na povrchu má jen tenkou kůrku, která se při krájení netrhá. Ke svíčkové nebo ke guláši udělá přesně ten rozdíl, kvůli němuž i obyčejný oběd působí o něco svátečněji.
Knedlík má v
místo, o kterém se moc české kuchyni nediskutuje. Podle Wikipedie patří mezi tradiční středoevropské přílohy a kynutá varianta z mouky, droždí a mléka se připravuje už po staletí. U nás doma se zadělává hlavně ve chvíli, kdy má dorazit rodina na nedělní oběd. Z jedné dávky jsou dvě poctivé šišky. A když se nakrájí na plátky, mizí ze stolu překvapivě rychle.
Můj tip z praxe: Mléko zahřejte opravdu jen do vlažna. Horké být nesmí. Ideální je teplota kolem 35 stupňů, prostě tak, aby bylo na dotek příjemné. Jakmile ho přehřejete, kvasinky v droždí to nemusí zvládnout a těsto pak zůstane nízké a těžké. Kvásek dejte někam do tepla, ale bez průvanu; dobře poslouží třeba vypnutá trouba, kterou jste předtím nechali pár minut lehce nahřát. Recept na nadýchané kynuté knedlíky vařené ve vodě
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě 500 g hrubé mouky 250 ml vlažného mléka půl kostky čerstvého droždí půl lžičky cukru krupice 1 vejce špetka soli Postup přípravy nadýchaných kynutých knedlíků
1. Z mléka odlijte asi 100 ml, jen lehce ho ohřejte a rozmíchejte v něm
droždí s cukrem. Míchejte, dokud se obojí nerozpustí. Kvásek pak nechte 10 až 15 minut stát v teple; nahoře by se měla vytvořit pěna a směs se trochu zvedne.
2. Do větší mísy nasypte
hrubou mouku, přidejte sůl, vejce a přilijte zbytek vlažného mléka i vzešlý kvásek. Foto: Cooky.cz, Kynuté knedlíky bez záhad: Jak zařídit, aby byly nadýchané uvnitř a hladké na povrchu, ať je vaříte nebo paříte
3. Těsto zpracovávejte ručně nebo v robotu zhruba 8 až 10 minut. Výsledkem má být hladká a pružná hmota, která se nelepí na ruce ani na stěny mísy. Mísu potom přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout na teplém místě 45 až 60 minut, dokud přibližně nezdvojnásobí objem.
4. Vykynuté těsto přesuňte na pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na dvě stejně velké části. Z každé vytvarujte válec široký asi 8 centimetrů.
Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
5. Hotové válce položte na pomoučenou utěrku, volně je přikryjte a nechte ještě 15 minut dokynout. Během té chvíle se knedlíky trochu rozšíří a zpevní, při vaření je to pak znát.
6. Ve širokém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky do ní opatrně vložte a vařte mírným varem 20 minut.
Nepřikrývejte, pod pokličkou se sráží pára a knedlíky by mohly spadnout.
7. Uvařené knedlíky hned po vytažení několikrát propíchněte vidličkou nebo špejlí. Pára musí ven, jinak se šiška snadno srazí. Potom knedlíky nakrájejte nití nebo ostrým nožem na plátky silné zhruba 2 centimetry a podávejte ještě teplé.
Tipy redakce: Hrubá mouka místo hladké: Hrubá mouka dá knedlíku typickou strukturu a pevnější střídku, která se při krájení tolik nedrolí. Z hladké mouky by byl knedlík jemnější, ale plátky by nedržely tak jistě. Propíchnutí po uvaření: Tenhle krok se snadno přeskočí, zvlášť když už na stole čeká omáčka. Vyplatí se ho ale neodbýt. Díky propíchnutí knedlík po vytažení nesplaskne. Vidlička nebo špejle stačí, hotovo je za pár vteřin. Sušené droždí jako záloha: Když nemáte čerstvé droždí, použijte jeden sáček sušeného, tedy 7 g. Postup zůstává stejný, jen počítejte s tím, že kvásek může naskakovat o něco pomaleji. Kontrola kynutí: Do těsta udělejte prstem malý dolík. Pokud se pomalu vrací zpátky, můžete pokračovat. Když zůstane hluboký a nehýbe se, nechte těsto ještě chvíli kynout.
Kynuté kurkumové knedlíky bez vajec: Hebké, jemné a překvapivě snadné na přípravu
Dušená růžičková kapusta s kousky slaniny je skvělým nápadem na teplou večeři během chladných dnů
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie