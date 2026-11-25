Na jaře 2025 se Zdeněk Palice z Botanického ústavu AV ČR pětkrát nakrátko vrátil do Obory Hvězda. Šel kolem obvodové zdi letohrádku, kolem kmenů starých dubů a balvanů opuky, kde turisté venčí psy a rodiny tlačí kočárky. Hledal drobné povlaky, které by většina lidí zaměnila za špínu na kameni. Tyto návštěvy uzavřely průzkum zahájený už na podzim 2019. Spolu s motolskou studií, kterou Palice sepsal s kolegou Jiřím Malíčkem, z něj vzešlo sedm záznamů dosud z Česka neuváděných. Metropole, jejíž přírodu botanici procházejí přes dvě stě let, tak nabídla objevy důležité pro celou zemi. Odhalit je ovšem dokázaly až lupa, mikroskop, chemická analýza a místy i čtení DNA.
Sedm nových jmen v seznamu české přírody
Výsledky vyšly ve dvou odborných časopisech. O Kalvárii v Motole píše studie v
Bryonoře 75/2025, Oboru Hvězda zpracovává článek v Bohemia centralis 39/2025, jehož plný text je k dispozici na ResearchGate. Akademie věd ČR objev popularizovala 9. prosince 2025.
Druh Lokalita Co to je Kde roste Lepraria bergensis Kalvárie v Motole lišejník jižně orientovaný diabas, mech, humus, štěrbiny skal Erythricium aurantiacum Kalvárie v Motole houba cizopasící na lišejnících stélka terčovníku na modřínové větvičce Arthonia ligniaria Obora Hvězda lišejník dřevo Thelidium cf. subabsconditum Obora Hvězda lišejník, předběžné určení vápnité kameny Verrucaria cf. inaspecta Obora Hvězda lišejník, předběžné určení vápnité pískovce a opuky Verrucaria inornata Obora Hvězda lišejník vápnitý pískovec v dubohabřině u jižního rohu zdi letohrádku Verrucaria cf. pilosoides Obora Hvězda lišejník, předběžné určení vápnité pískovce a opuky
Motol tedy přispěl dvěma nálezy, Hvězda pěti. Pozoruhodné je i rozložení podkladů. Většina hvězdských novinek obsadila vápnité pískovce a opuky, tedy kameny, na které se v parku málokdo podívá podruhé.
Proč je kolemjdoucí přehlédne
Nápadné keříčkovité a lupenité lišejníky na větvích pozná i laik. Nové nálezy ale patří mezi mikrolišejníky a korovité formy, které splývají s podkladem.
Lepraria bergensis vypadá jako šedavý až šedobílý moučnatý povlak na skále. Od příbuzných prášenek ji odborníci odlišují modravým nádechem stélky, typickými sekundárními metabolity a antrachinony ukrytými ve spodních vláknech houby. U části materiálu sáhli i po sekvenování.
Motolská kapitola má ještě jednu zajímavou rovinu. Autoři shromáždili osm recentních dokladů z diabasových skal a k nim jeden historický, který sebral Miroslav Servít už roku 1920. Servít ho tehdy určil jako
Lecidea neglecta. Lišejník tedy na motolských skalách s největší pravděpodobností přežíval celé století, jen ho nikdo správně nepojmenoval. Podobně opatrně je třeba číst i ostatní nálezy: podle všeho jde spíš o přehlédnuté či nově rozpoznané druhy než o prokázané přistěhovalce.
Průzkum takového rozsahu vyžaduje trpělivost. Data z Motola pokrývají roky 2007 až 2025, přičemž těžiště spadá do roku 2024 a počátku roku 2025. Řada mikrolišejníků se navíc ukazuje jen krátce a v určitém ročním období, takže jedna vycházka nestačí. Autoři motolské studie přiznávají, že i přes 222 zjištěných taxonů jim část druhů jistě unikla a další překvapení vyloučit nelze.
VIDEO Oranžový parazit, který vyhubí terčovníky za pár týdnů
Nejbarvitějším příběhem je
Erythricium aurantiacum. Tahle houba žije na úkor lišejníků, nejčastěji terčovníků Physcia adscendens a Physcia tenella, běžných obyvatel kůry stromů ve společenstvech svazu Xanthorion. V Motole ji vědci zachytili právě na stélce terčovníku Physcia adscendens, který obrůstal modřínovou větvičku.
V terénu ji prozradí bulbily, četné kulovité útvary o průměru zhruba 0,05 až 0,15 milimetru. Mají oranžovou až mrkvově červenou barvu, autoři je přirovnávají i k lososovému odstínu. Právě tato barva slouží jako hlavní poznávací znamení.
Pro hostitele představuje houba vážnou hrozbu. Podle studie dokáže během několika týdnů zlikvidovat celé populace terčovníků. Lidem ani zvířatům ale podle dostupných zdrojů nijak neškodí. Zajímavé je, že v mírném pásmu Evropy je zjevně rozšířená, jen ji z Česka dosud nikdo nepublikoval. Pražský záznam tak spíš zaplňuje bílé místo na mapě, než že by ohlašoval nového vetřelce.
Zkratka cf. a lišejník, který možná nemá jméno
Tři hvězdské druhy nesou v názvu nenápadné „cf.“, z latinského
confer, tedy „srovnej“. Botanici tím dávají najevo, že materiál nejvíce odpovídá danému druhu, ale definitivní verdikt zatím chybí. Týká se to rodů Thelidium a Verrucaria z čeledi Verrucariaceae, kterou lichenologové pokládají za taxonomicky mimořádně ošidnou. Rozlišování závisí na mikroskopických detailech plodnic a drobných vláknitých výrůstků v jejich ústí. Autoři výslovně píší, že kandidáty označené „cf.“ bude třeba prostudovat důkladněji, nejspíš ve spolupráci se zahraničními specialisty. Termín potvrzení neuvádějí.
U
Verrucaria inornata a Arthonia ligniaria takové zaváhání neplatí, jejich určení je pevné. Druhý jmenovaný lišejník je přitom rozšířený po celé severní polokouli, publikovaných údajů o něm ale existuje překvapivě málo.
Nejodvážnější možnost nakonec mimo sedmičku zůstala. V Motole autoři narazili na lišejník rodu
Lichinella, který by mohl být vědě dosud zcela neznámý. Praha by tedy v tomto scénáři nedoplnila jen národní seznam, ale rovnou světový. Desetina české lichenoflóry na několika hektarech
Čísla obou lokalit působí téměř neuvěřitelně. Atlas českých lišejníků
Dalib.cz eviduje z republiky zhruba 1 750 druhů. Kalvárie v Motole, chráněná od roku 1982 na ploše 3,65 hektaru, jich hostí 222, tedy asi 12,7 procenta. Obora Hvězda, přírodní památka od roku 1988, nabízí na ploše 78,85 hektaru 173 druhů, přibližně 9,9 procenta české lichenoflóry. Pozemek menší než pět fotbalových hřišť v Motole tak soustřeďuje osminu všech tuzemských lišejníků.
Ve Hvězdě převažují epifyty, tedy lišejníky rostoucí na kůře stromů: 90 druhů, čili 52 procent. Na kamenech sídlí 51 druhů, asi 30 procent. Studie podotýká, že při letmém pohledu působí obora na lišejníky na kůře chudě. Detailní průzkum ale odkryl cenná mikrostanoviště: vápnité pískovce, opuky, vývraty i tlející dřevo. Obnažená zem a kameny po vyvráceném stromu poskytují prostor právě průkopnickým mikrolišejníkům.
Obě místa mají za sebou dlouhou badatelskou historii. Nejstarší publikovaný údaj z Motola pochází z roku 1827, ve Hvězdě sbíral lišejníky už Filip Maxmilián Opiz ve dvacátých letech 19. století. Srovnání se starými záznamy ovšem odhaluje i ztráty. V Motole zřejmě některé druhy zmizely kvůli zarůstání skal, přehnojení prostředí a prachu z dopravy. Ve Hvězdě ubylo citlivých velkých lišejníků vlivem znečištěného ovzduší a dalších lidských zásahů. Lišejníky citlivě reagují na kvalitu vzduchu i způsob hospodaření, takže jejich skladba vypráví o minulosti i přítomnosti města.
Návštěvník může přispět jednoduše. Stačí se držet cest, nešplhat po skalních výchozech, nesešlapávat stepní trávníky na Kalvárii a neodnášet kameny, kůru ani kusy dřeva. Ve Hvězdě má smysl ponechávat na místě i padlé stromy a vývraty, protože bez nich by mikrolišejníky přišly o domov.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková