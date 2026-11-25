Když doma řeším rychlou večeři, něco na stůl pro návštěvu nebo pomazánku k víkendovému pečivu, domácí paštika z kuřecích jater se u nás vrací dost často. Tahle verze s vlašskými ořechy je hotová přibližně za 30 minut, zjemní ji máslo a trochu smetany a ořechy jí přidají příjemné křupnutí i trochu slavnostnější vzhled. Nejrychleji mizí na čerstvém chlebu, ale už jsem ji párkrát zavřela i do malé skleničky a vzala jako jedlý dárek.
Stačí dobře
očistit játra, nechat cibuli pomalu změknout na másle a pak všechno rozmixovat do hladka. Důležité je směs na pánvi netrápit zbytečně dlouho. Když se nepřesuší, paštika zůstane jemná a nebude po vychlazení tvrdá. játra
Můj tip zní: Část vlašských ořechů vmíchám přímo dovnitř a pár kousků si nechávám nahoru, protože tak paštika vypadá hned o něco líp.
Někdy ji
rozmixuji úplně dohladka, jindy nechám ořechy nasekané trochu nahrubo. V tom druhém případě je každé sousto o něco zajímavější. Nejlepší ale stejně je, když paštika po vychlazení několik hodin odpočívá. Chutě se spojí, máslo ji zpevní a na chlebu se pak maže přesně tak, jak má. Proč se kuřecí játra na paštiku hodí
Kuřecí játra jsou pro domácí paštiku jedna z nejvděčnějších surovin. Nejsou tak výrazná jako některé jiné druhy jater, takže dobře snesou máslo, smetanu, cibuli i bylinky. V receptech se proto často objevuje tymián, někdy také špetka muškátového oříšku nebo česnek. Vlašské ořechy k tomu přidají nejen chuť, ale i strukturu. Výsledek pak není jen hladká jednolitá pomazánka, ale má v sobě něco navíc. Recept na jemnou paštiku z kuřecích jater s vlašskými ořechy
Doba přípravy: 30 minut Doba chlazení: alespoň 2 hodiny Počet porcí: přibližně 6-8 porcí Ingredience pro přípravu 400 g kuřecích jater 150 g másla 50 g másla na závěrečné polití 1 ks větší cibule 2 stroužky česneku 1 snítka tymiánu 50 ml smetany na šlehání 60 g vlašských ořechů 1 špetka mletého muškátového oříšku sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy jemné paštiky z kuřecích jater
1. Začněte
kuřecími játry. Očistěte je od blanek a všech tužších částí, opláchněte, osušte a nakrájejte na menší kousky. Tohle je krok, který se nevyplatí odbýt, protože v hotové paštice je špatně očištěné maso znát.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Česnek můžete jen lehce rozmáčknout, případně nasekat. Vlašské ořechy posekejte nahrubo a malou část si odložte stranou na ozdobení.
3. Na pánvi nechte rozpustit asi
150 g másla. Přidejte cibuli a na mírném ohni ji nechte zesklovatět. Není kam spěchat. Cibule má změknout a zesládnout, ne se připálit nebo ztmavnout.
4. Přidejte
česnek, lístky z tymiánu a po chvilce také připravená játra. Lehce osolte, opepřete a přisypte špetku muškátového oříšku. Restujte několik minut, jen dokud jsou játra hotová, ale uvnitř pořád šťavnatá. Zdroj: Anna Balážová, Restujte jen dokud jsou játra vevnitř šťavnatá.
5. Přilijte
50 ml smetany na šlehání a směs krátce promíchejte. Jakmile se smetana spojí se základem, pánev odstavte. Dlouhé vaření by paštice spíš uškodilo, byla by hutnější a méně jemná.
6. Nechte směs pár minut zchladnout a přesuňte ji do mixéru. Rozmixujte dohladka. Pokud chcete paštiku opravdu jemnou, dejte mixéru ještě chvíli navíc, i když už se vám bude zdát hotová.
7. Do rozmixované paštiky vmíchejte většinu nasekaných
vlašských ořechů. Nemusí se rozmixovat všechny. Kousky ořechů v paštice udělají příjemnou strukturu a chuť nebude tak jednolitá. Zdroj: Anna Balážová, Přidejte ořechy, ale nemusíte je rozmixovat úplně, struktura paštiky bude zajímavější.
8. Hotovou směs rozdělte do menší formy nebo několika skleniček. Povrch uhlaďte lžící. Pokud ji chcete připravit trochu slavnostněji, dobře poslouží i forma o objemu kolem
700 ml.
9. Zbylých
50 g másla rozpusťte a nalijte na povrch paštiky. Navrch nasypte odložené ořechy a případně přidejte malý kousek tymiánu. Máslo pomůže paštiku chránit a povrch díky němu neosychá.
10. Paštiku nechte vychladnout a pak ji dejte alespoň na
2 hodiny do lednice. Podávejte s čerstvým pečivem, ideálně s křupavým chlebem nebo bagetou. Dobře zakrytá vydrží v lednici zhruba 3 až 4 dny. Ještě pár poznámek k ořechům a skladování Pro výraznější chuť můžete k tymiánu přidat ještě malou špetku majoránky. Opravdu jen trochu, ať nepřebije játra. Se solí opatrně. Po vychlazení chutná paštika výrazněji než v teplém stavu. K podávání se mi nejvíc osvědčil obyčejný kváskový chléb a pár kyselých okurek. Nic složitého, ale funguje to výborně.
Domácí paštika s bohatou chutí: Z obyčejného krajíce chleba udělá večeři, na kterou se budete těšit
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Staročeská paštika z pečeného masa a jater. Recept, který se v kuchyni předával potichu a nikdy se nezapsal
Zdroj a foto: Se souhlasem
Anna Balážová