Polovina listopadu 2026, Praha, komín v obytném domě, který se před sezónou čistí jako tisíce dalších. Kominíci v průduchu narazili na tři strnulé netopýry schoulené ve spáře. Práci přerušili a ozvali se odborníkům. Podle pražské zvířecí záchranky putovali zvířecí nocležníci do péče stanice ČSOP Nyctalus a odtud do štoly v Českém krasu, kde mohou zimu prospat v klidu.
Srdce netopýra v zimě: od šesti set úderů k deseti
Netopýr žije ve dvou extrémech. Za letu patří k nejnáročnějším savcům na planetě. Doc. Tomáš Bartonička z Masarykovy univerzity v rozhovoru popisuje, že srdce aktivního netopýra pracuje v pásmu kolem 500 až 600 úderů za minutu. Toto tempo ovšem zvíře nedrží celý den; mezi lovy přepíná do úsporného útlumu, takzvaného torporu. Americká organizace Bat World uvádí u hmyzožravých druhů v klidu 250 až 450 tepů a za letu až tisícovku.
V zimě se celá mašinérie téměř zastaví. Americká Správa národních parků (NPS) zmiňuje pokles tepové frekvence při hibernaci zhruba na deset úderů za minutu, Muzeum regionu Valašsko dokonce uvádí hodnoty kolem čtyř tepů. Tělesná teplota klesá skoro na teplotu okolí, dech se zpomaluje a metabolismus se podle záchranářů z Nyctalu sníží až na stopadesátinu běžné úrovně. Energetické výdaje se tak podle NPS sníží přibližně o 98 %.
Proč takový útlum? Všechny české druhy netopýrů se živí hmyzem, a ten v mrazivých měsících prakticky nelétá. Celou zimu proto netopýr vystačí jen s tím, co si na podzim uložil pod kůži. Podle časopisu Živa dokáže před hibernací přibrat až na dvojnásobek své hmotnosti. Žádný přísun potravy, žádná rezerva navíc. Jen přesně odměřený rozpočet.
Hnědý tuk a drahé probuzení: kde se ztrácejí zimní zásoby
Kamna v domě netopýra ohrožují dvojím způsobem. Žár a kouř ho mohou zabít přímo. Druhá hrozba je méně nápadná, zato zákeřná: nucené probuzení.
Probouzení z hibernace je fyziologicky složitý manévr. Popisuje ho studie v časopisu Živa: srdeční tep i dýchání se zrychlí, krev proudí přes zásobárnu hnědé tukové tkáně uložené mezi lopatkami, tam se ohřívá a rozvádí teplo do zbytku těla. Následuje svalový třes. Organismus se tak během zhruba půl hodiny vyšplhá z pěti stupňů Celsia na sedmatřicet. Za ten skok zaplatí tukem, který má přesně odpočítaný.
Kolik to stojí? Odborníci z Nyctalu uvádějí orientační přirovnání, podle něhož jediná minuta plné aktivity spotřebuje zásoby na den zimování. Bat World jde ještě dál: jedno probuzení může vyčerpat tělesný tuk určený až na třicet dní hibernace. Když netopýra vyruší teplo z kamen opakovaně, nebo se po probuzení v dusném průduchu zmítá a hledá únik, jeho zimní konto se tenčí rychlostí, kterou v prosinci ani v lednu nemá jak dorovnat.
Výzkum Akademie věd ČR navíc ukázal, že netopýři znají dva typy probuzení. Při plném se tělo ohřeje o více než 25 °C, při takzvaném studeném jen do 15 °C. I to šetrnější ale ukrajuje ze zásob. Příliš častá probuzení vedou podle Živy k úhynu vyčerpáním, a to klidně v březnu, dlouho poté, co kamna vychladla.
Komín, nebo štola v Českém krasu: proč na zimovišti záleží
Netopýři vyhledávají lidské stavby, protože jim ubývá přirozených úkrytů ve skalách a stromových dutinách. Česká společnost pro ochranu netopýrů ČESON připomíná, že zvířata využívají spáry, větrací otvory, mezistřešní prostory i okolí komínového tělesa, a to i k zimování. Tam, kde člověk netopí, může takový úkryt dlouho fungovat.
Problém nastane s prvním zatopením po delší přestávce. Teplota se změní během minut a průduchem se valí kouř se sazemi. Nyctalus dokumentuje případy z pražských bytů, kde netopýři pronikli do plynových topidel, takzvaných vafek. Při občasném zapalování se v nich doslova upekli, v jednom případě odborníci odhadli dvacet uhořelých zvířat. Celostátní statistika nálezů přímo v komínech chybí, opakované zdokumentované případy ale ukazují, že v městské zástavbě jde o reálné riziko.
Štola v Českém krasu nabízí opačné podmínky. Správa tamní chráněné krajinné oblasti uvádí v podzemí stálou teplotu kolem deseti stupňů, žádné výkyvy a hlavně ticho. Při zimním sčítání procházejí odborníci jeskyně potichu, aby spáče nebudili. Kras patří k nejcennějším zimovištím v zemi: podle Živy zde badatelé pravidelně sledují 83 lokalit a v celé oblasti zjistili 22 druhů letounů, z toho 18 přímo na zimovištích. Pro tři pražské netopýry jde o výměnu rizikového úkrytu za ten nejbezpečnější, jaký mohli dostat.
Šramot v komíně před prvním zatopením: jak postupovat
Laik obvykle s jistotou nepozná, že mu v komíně přebývá netopýr. Varovné signály však existují. Ochránci z Nyctalu popisují, že netopýři na sebe v úkrytu volají a člověk je může slyšet šramotit. Zpozornět je dobré při:
- škrábání či šustění z průduchu nebo topidla, zvlášť po delší odstávce,
- tenkém pískání, které se opakuje,
- nálezu drobného trusu u dvířek či kolem spotřebiče.
Pokud něco z toho zaznamenáte, nezatápějte a nepřidávejte výkon topidla. Do průduchu nesahejte holou rukou a čištění přerušte. Spojte se s centrálním dispečinkem Národní sítě záchranných stanic na čísle 774 155 155 (denně od 7:00 do 22:00), kontakty najdete také na webu a v aplikaci Zvíře v nouzi. Pro netopýry funguje i SOS linka Nyctalu 731 523 599.
Když se netopýr ocitne mimo úkryt, poradí podrobný návod Nyctalu k první pomoci. V kostce:
- Zvíře berte přes hadr nebo silnou rukavici, nikdy holou dlaní.
- Vložte ho do papírové krabice s dýchacími otvory, dovnitř přidejte zmuchlaný hadřík a mělké víčko s vodou.
- Krabici zavřete, nechte ji v chladnu a hned volejte odborníky.
Zimující netopýr bývá studený a ztuhlý, takže může působit mrtvě. Každý takový nález patří do rukou záchranářů. Státní veterinární správa připomíná, že Česko je prosté vztekliny s výjimkou právě netopýrů. Pokud vás zvíře kousne nebo škrábne, ránu vymyjte, vydezinfikujte a zamiřte na infekční oddělení.
Svou roli hraje i zákon. Všechny tuzemské druhy netopýrů jsou chráněné včetně úkrytů, které obývají, a jejich rušení, zraňování či usmrcování je zakázané. Vědomě pokračovat v čištění nebo topení po zjištění netopýrů se tedy nevyplácí.
Nejvíc pomáhá správné načasování. Hasiči připomínají povinnou kontrolu spalinové cesty oprávněným kominíkem jednou ročně, u kotle na tuhá paliva v celoročním provozu se navíc čistí třikrát za rok. Ideální okno pro předsezónní prohlídku nastává koncem léta či začátkem podzimu, než se naplno topí a netopýři upadnou do hlubokého spánku. Od listopadu do března platí při jakémkoli podezření jednoduché pravidlo: nejdřív volat, pak teprve škrtnout sirkou.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková