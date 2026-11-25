Je pátek 20. listopadu 2026 a trávník mizí pod vrstvou javorových a lipových listů. Většina lidí je shrabe do hnědé popelnice nebo je přihodí na kompost. Ti prozíravější je odvezou na kolečku do zadního rohu zahrady a vysypou do ohrádky z pletiva, kde je dva roky nikdo nebude potřebovat. Na podzim 2028 tam najdou hmotu, která voní jako lesní půda, drží vodu a rozpadá se mezi prsty. Říká se jí listovka. Podle nás jde o jeden z nejlépe zhodnocených podzimních úklidů, jaké zahrada nabízí. Materiál, který by jinak putoval do sběrného dvora, se vrátí na záhony jako mulč, půdní zlepšovač a lehká složka směsí. Stačí trpělivost a kousek stinného místa.
Listovka místo kompostu: proč si listí zaslouží vlastní hromadu
Klasický kompost stojí na pestré směsi. Dusíkaté zelené zbytky z kuchyně a posekaná tráva se v něm prolínají s uhlíkatou hnědou hmotou a bakterie celou hromadu zahřejí. Listí v takové směsi často překáží. Obsahuje hodně uhlíku a ligninu, tedy odolné látky, která drží buněčné stěny pohromadě, a rozkládá se pomaleji než zbytek obsahu.
Samostatná hromada listí se proto chová jinak. Rozklad v ní probíhá v chladu a táhnou ho hlavně houby, nikoli rychlé bakterie horkého kompostu. Výsledek se liší i vzhledem. Listovka je lehčí, vláknitější a výborně hospodaří s vláhou. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) jí přisuzuje lepší provzdušnění těžkých jílovitých půd i vyšší vododržnost u půd písčitých.
Za zmínku stojí i environmentální rozměr. Rašeliniště ukládají obrovské množství uhlíku a těžba rašeliny ničí cenná stanoviště. Domácí listovka nabízí alternativu bez rašeliny, kterou nikdo nemusel vytěžit ani převážet přes půl Evropy. Jedno omezení je třeba znát. Živin obsahuje listovka méně než vyzrálý kompost. Její přínos leží ve struktuře, humusu a schopnosti zadržet vodu. U plodin náročných na živiny, jako jsou rajčata nebo dýně, se ji proto vyplatí kombinovat s kompostem.
Lípa uhání, dub se vleče: které české listí zraje nejrychleji
Rychlost rozkladu závisí na druhu stromu. Rozhoduje hlavně podíl ligninu a zčásti i obsah vápníku a dusíku. Organizace Garden Organic řadí lípu a javor mezi listy s nižším obsahem ligninu, které se rozkládají rychleji. Buk, bříza, habr a dub patří k tužším druhům. Český web Radyzezahrady.cz hodnotí javor, lípu, habr i břízu jako velmi vhodné a u dubu počítá s delším zráním.
Dřevina Tempo rozkladu Poznámka pro praxi Lípa rychlé ideální základ hromady Javor rychlé běžně dostupný, vděčný Bříza střední vhodná, drobné lístky pomáhají Habr střední dobře se zpracovává po nadrcení Buk pomalé vyplatí se drtit sekačkou Dub nejpomalejší počítejte s delší lhůtou Ořešák bez údaje ukládat odděleně, nechat déle zrát Jehličí 2 až 3 roky kyselá listovka pro borůvky a rododendrony
Podle našeho odhadu vychází nejlépe směs několika druhů. Rychlejší lípa a javor dodají hromadě tempo, tužší dub a buk zase vláknitou strukturu. Borovým jehličím se vyplatí naplnit samostatný pytel. Po dvou až třech letech z něj vznikne kyselejší materiál, který ocení azalky, rododendrony i borůvky.
Do hromady nepatří silně nemocné listy ani listy napadené škůdci, protože studený rozklad choroboplodné zárodky spolehlivě nezničí. Opatrnost vyžaduje i listí z ulic. RHS upozorňuje, že bývá promíchané s odpadky a u frekventovaných silnic nese i znečištění z provozu.
Ohrádka, pytel a sekačka: jak založit listovku ještě letos
Postup zvládne každý, kdo vlastní hrábě. Čtyři kůly zatlučené do země a obepnuté pletivem nebo králičí sítí stačí na celou sezonu. Majitelé menších zahrad si vystačí s děrovanými pytli. Cílem je udržet listí pohromadě a zároveň mu dopřát vzduch.
Drcení: listí z trávníku přejeďte rotační sekačkou se sběrným košem. Menší kousky mají větší povrch, rychleji se rozkládají a méně slehávají. Podle RHS dává nadrcené listí jemnější materiál už za 6 až 12 měsíců. Vlhkost: suché listí se téměř nerozkládá. Při plnění ho proto prolévejte konví, v létě hromadu kontrolujte a v horku dovlhčete. Rozbahněná hmota však také škodí, protože bez vzduchu zahnívá. Umístění: stinný a závětrný kout, kde hromada pomaleji vysychá a nepřekáží v cestě. Péče: přehazování vyžaduje listovka mnohem méně než kompost. Jednou za čas stačí narušit slehlé vrstvy zahradními vidlemi, hlavně když hmota působí utuženě nebo se zdá, že se rozklad zastavil.
Podrobný postup včetně fotografií nabízí
RHS.
Část listí můžete rovnou ponechat pod keři a v klidnějších koutech. Drobným živočichům poskytne zimní úkryt a postupně zetlí přímo na místě. Z trávníku a cest je naopak dobré listí shrabat.
Kalendář 2026 až 2028 a kolik korun zůstane v peněžence
Listovka odměňuje toho, kdo plánuje na dvě sezony dopředu. Časová osa pro hromadu založenou letos vypadá takto:
Podzim 2026 (září až listopad): sběr, nadrcení a uložení do ohrádky nebo pytlů. Podzim 2027: hrubší, částečně rozložený materiál. Hodí se jako mulč na povrch záhonů, zimní kryt holé půdy a podestýlka kolem keřů, stromů a trvalek. U nadrceného a vlhkého listí může být použitelný i o něco dříve. Podzim 2028 a později: jemná, vyzrálá listovka. Dá se zapracovat na jaře do záhonů, přimíchat do pěstebních směsí nebo použít k lesním rostlinám, jako jsou kapradiny, třezalky a podobné druhy zvyklé na přirozený opad. K pokojovkám patří jen jako část směsi s ohledem na odvodnění a nároky konkrétní rostliny.
Aby zralý materiál nikdy nechyběl, zakládejte novou hromadu každý podzim. Radyzezahrady.cz doporučuje mít aspoň dvě místa: do jednoho přibývá čerstvé listí, druhé zraje. Na větší zahradě se vyplatí i třetí, ze kterého se rovnou odebírá.
Úsporu si lze snadno spočítat. Nejlevnější univerzální zahradní substrát v nabídce Hornbachu stojí 89 Kč za 50 litrů, tedy zhruba 1,80 Kč za litr. Kdo nahradí vlastní listovkou 200 litrů kupovaného materiálu, ušetří asi 356 Kč. U kvalitnějších směsí za 3 až 6 Kč za litr činí úspora při stejném množství 600 až 1 200 Kč ročně. Ceny se samozřejmě mění. U mulčování, kde se spotřeba počítá na kolečka, bývá rozdíl citelnější. Plnohodnotnou náhradu předhnojeného substrátu v poměru jedna ku jedné však listovka nenabízí.
Park po domluvě, les nikdy: odkud listí brát
Nejbezpečnějším zdrojem zůstává vlastní zahrada. Zákon o obcích řadí veřejnou zeleň a parky mezi veřejná prostranství bez ohledu na to, komu pozemek patří. Jednoznačné celostátní pravidlo, kolik listí si smí člověk z parku odnést, jsme nedohledali. Vyplatí se proto domluvit se správcem zeleně nebo s městským úřadem, kteří shrabané listí často rádi přenechají.
Lesní listí a hrabanka jsou tabu. Lesní zákon v § 20 výslovně zakazuje hrabat stelivo a
Ministerstvo zemědělství připomíná, že jde o přestupek, za který hrozí pokuta. Opad navíc patří lesu, kde chrání půdu a vodní režim.
Kdo se chce listí zbavit, má podle zákona o odpadech využít obecní systém pro biologický odpad, tedy hnědé nádoby nebo sběrný dvůr podle místních pravidel. Každý pytel odvezený tímto směrem ale znamená méně materiálu pro vlastní záhony.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková