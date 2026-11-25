Most u Mauthausenu je důležitou spojnicí břehů Dunaje mezi Horním a Dolním Rakouskem. Pro Jihočechy, kteří do Rakouska dojíždějí za prací nebo tudy v létě vyrážejí na dovolenou, tak může jeho uzavírka znamenat komplikaci zejména při cestách do oblasti Amstettenu a dalších míst na jih od Dunaje. Jde o jednu z dopravních spojnic, jejíž uzavření přinese hustší provoz na objízdných trasách.
Kudy povedou objížďky?
K uzavření mostu dojde podle aktuálních plánů od 20. května do 19. srpna 2028. Přesné objízdné trasy zatím rakouské úřady nepředstavily. Připravuje se dopravní a organizační plán, který má dopady uzavírky co nejvíce zmírnit. Už dřívější dopravní prognózy ale naznačily, kde může být během výluky největší nápor.
Podle odhadů by se přibližně 80 procent dopravy, která nyní využívá most u Mauthausenu, mohlo přesunout západním směrem k Linci. Zbylých zhruba 20 procent by zamířilo na východ směrem ke Greinu. Mezi nejvíce zatíženými trasami se proto objevují zejména silnice B3 a dálnice A7 na severním břehu Dunaje, na jižní straně pak silnice B1 a dálnice A1.
Prognóza počítala také s výrazným nárůstem provozu na dalších dunajských přemostěních. Na mostě u Steyreggu, tedy v blízkosti Lince, by podle ní mohlo přibýt až 11 800 vozidel denně, tedy zhruba 43 procent. U přejezdu přes vodní elektrárnu Wallsee-Mitterkirchen se počítalo s nárůstem o 2 200 aut denně a na mostě u Greinu o dalších 1 200 vozidel. Tato čísla ale ještě nejsou konečnou předpovědí.
Pomoci má železnice i parkoviště u nádraží
Rakouské země Horní a Dolní Rakousko připravují vedle přesměrování automobilové dopravy také opatření pro cestující veřejnou dopravou. Jedním z hlavních bodů je
posílení železničního spojení na trati Donauuferbahn mezi St. Valentinem a Pergem.
V plánu je v době dopravní výluky půlhodinový interval vlaků ve špičkách a možné navýšení kapacity souprav. U některých spojů se plánuje zdvojnásobení počtu míst k sezení. Další opatření se týkají parkovišť P+R, stojanů na kola a možností sdílené dopravy, které mají lidem usnadnit cestu na nádraží i z něj.
Stávající most přes Dunaj.
Železniční most přes Dunaj má totiž samostatnou konstrukci, takže tříměsíční uzavírka silničního mostu se ho zásadně nedotkne. Vlakové spojení
má zůstat zachováno. Krátká přerušení provozu mohou nastat při některých náročných stavebních operacích, například při přesouvání nových částí mostu. Starý most nahradí nová ocelová konstrukce
Důvodem uzavírky je výměna nosné konstrukce stávající silniční mostovky. Současný most byl otevřen v roce 1961 jako provizorní řešení a stojí na pilířích, jejichž původ sahá až do 19. století. Kvůli stáří a technickému stavu už jeho konstrukci nelze dlouhodobě řešit pouze běžnými opravami.
Nové ocelové části se připravují v přístavu Ennshafen. Vzniknou tam dva úseky dlouhé přibližně 200 metrů, z nichž jeden má vážit zhruba 2 500 tun. Po Dunaji je následně dopraví k Mauthausenu, kde je během uzavírky usadí na připravené pilíře. Starou konstrukci nejprve rozřežou a její části odvezou po vodě.
„Celkové náklady na projekt, který zahrnuje výstavbu nového dunajského mostu, výměnu nosné konstrukce stávajícího mostu, související nájezdové a sjezdové křižovatky, cyklostezky a napojení na silnici B1, se odhadují na přibližně 230 milionů eur. Na financování se podílí Horní Rakousko z 55 procent a Dolní Rakousko ze 45 procent,“ stojí na projektovém webu Donaubrücke Mauthausen. Potřeba do práce vyrazit s předstihem?
Dopravní omezení se dotkne nejen místních obyvatel, ale také firem a zaměstnanců, kteří přes most denně dojíždějí. Rakouská hospodářská komora proto už nyní vyzývá podniky, aby se na uzavírku připravily s předstihem. Zjišťuje jejich dopravní potřeby a hledá možnosti, jak dopady výluky zmírnit.
„Čím lépe budeme znát požadavky jednotlivých podniků, tím cíleněji můžeme naplánovat vhodná opatření pro období uzavírky mostu,“ uvádí hornorakouská Hospodářská komora ve výzvě firmám. Podniky žádá, aby se zapojily do průzkumu svých potřeb v oblasti dopravy a mobility. Odpovědi by měly zaslat do konce listopadu 2026.
Firmy mohou zvážit například úpravy pracovní doby, možnost práce na dálku nebo změny v plánování pracovních cest a dodávek. Na informačním setkání 3. listopadu se podle komory probírala také nabídka podpory či dalšího vzdělávání pro podniky.
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