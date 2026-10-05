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Babí léto vydrží v Praze do středy, pak se ochladí

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Ještě pár dní si v Praze užijeme teploty nad 20 stupňů a sluníčko, na víkend už ale klesnou k patnácti a přidá se i déšť.
Babí léto vydrží v Praze do středy, pak se ochladí

Babí léto vydrží v Praze do středy, pak se ochladí

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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