Babí léto je teprve před námi, ukazují modelyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babí léto je teprve před námi, ukazují modely
V noci z neděle na pondělí přejde Česko studená fronta, za kterou se razantně ochladí. Maximální denní...
Od poloviny srpna se v Česku konečně vyskytovalo obvyklé množství srážek, což stačilo na zažehnání aspoň...
Středa přinese nejteplejší počasí tohoto týdne, dlouho ale nevydrží. Od severozápadu začne během odpoledne...
Nad mimořádně teplými vodami Středozemního moře se začíná organizovat výrazná tlaková níže, kterou...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →