Dobrá zpráva pro české houbaře: Podle mykologů se mohou těšit na velký boom, který přijde dříve, než se čekalo

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Dobrá zpráva pro české houbaře: Podle mykologů se mohou těšit na velký boom, který přijde dříve, než se čekaloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mykologové očekávají velkou podzimní vlnu hub. Rozhodnou srážky v příštích dnech, nejvíce hub může být na konci září.
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Zdroj: Fotografie: George Chernilevsky / Public domain
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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