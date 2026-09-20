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Dobrá zpráva pro české houbaře: Podle mykologů se mohou těšit na velký boom, který přijde dříve, než se čekalo

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Mykologové očekávají velkou podzimní vlnu hub. Rozhodnou srážky v příštích dnech, nejvíce hub může být na konci září.
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Zdroj: Fotografie: George Chernilevsky / Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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