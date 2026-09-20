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Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos? Fyzici zjistili, že trocha nepořádku opravdu může systém zachránit

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Ne, hromada ponožek na židli není důkazem geniality. Nová práce v časopise Science ale ukazuje něco překvapivě blízkého známé lidové zkušenosti: systémy složené z dokonale stejných částí mohou být křehčí než ty, v nichž se jednotlivé prvky trochu liší. Příliš mnoho pořádku někdy stabilitě škodí.
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos? Fyzici zjistili, že trocha nepořádku opravdu může systém zachránit

Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos? Fyzici zjistili, že trocha nepořádku opravdu může systém zachránit

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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