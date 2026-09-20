Nejen chutné, ale také velmi užitečné. Odborník na výživu prozradil, která jídla by neměla chybět na žádném jídelníčku

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Nejen chutné, ale také velmi užitečné. Odborník na výživu prozradil, která jídla by neměla chybět na žádném jídelníčkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Velkou roli ve zdraví hrají potraviny. Přijímanou potravou získává lidské tělo užitečné látky, vitamíny, minerály, antioxidanty, ale samozřejmě při nezdravé stravě také různé nebezpečné sloučeniny, toxiny a další nebezpečné látky. Chyby ve stravování poté mohou vyvolat řadu tělesných obtíží, vyvolat alergické reakce nebo přímo způsobit vznik závažných onemocnění.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Potraviny, které je vhodné zařadit na svůj jídelníček, pokud máte vysokou hladinu cukru v krvi
- Konzumace kvalitní čokolády zpomaluje stárnutí mozku, tvrdí studie britských odborníků
- Bábovka je u nás stálicí. Upéct ji lze i zdravějším způsobem
- Plíseň pod nehty nemá co dělat. Zlikviduje ji obyčejný česnek nebo ocet
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