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Rapper Drake vsadil miliony na UFC. „Prokletí“ tentokrát nevyšlo

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Drake před UFC 331 vsadil 650 000 dolarů, tedy zhruba 13,8 milionu korun, na vítězství Joshuy Vana nad Alexandrem Pantojou. Van titul obhájil a rapperovi obří sázka vyšla.
Rapper Drake vsadil miliony na UFC. „Prokletí“ tentokrát nevyšlo

Rapper Drake vsadil miliony na UFC. „Prokletí“ tentokrát nevyšlo

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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