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Kateřina Brožová vyrazila s dcerou na dámskou jízdu k moři: „Jako sestry,“ píše se u fotek

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Kateřina Brožová si užívá dámskou jízdu u moře se svou dcerou Kateřinou. Společné fotografie sklidily u fanoušků velkou pozornost a mnozí se shodují, že maminka s dcerou vypadají spíše jako sestry.
Fotografie Kateřiny Brožové a Kateřiny Tomanové

Fotografie Kateřiny Brožové a Kateřiny Tomanové

Zdroj: Foto: NextFoto, Kateřina Brožová a Kateřina Tomanová na slavnostním představení muzikálu Les Misérables - Bídníci
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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