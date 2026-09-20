Kateřina Brožová vyrazila s dcerou na dámskou jízdu k moři: „Jako sestry,“ píše se u fotek

Kateřina Brožová si užívá dámskou jízdu u moře se svou dcerou Kateřinou. Společné fotografie sklidily u fanoušků velkou pozornost a mnozí se shodují, že maminka s dcerou vypadají spíše jako sestry.
Herečka Kateřina Brožová si po náročném pracovním období dopřála několik dnů volna a vyrazila k moři se svou dcerou Kateřinou Tomanovou. Na společných fotografiích, které herečka sdílela na sociálních sítích, je vidět, jak blízký vztah spolu obě mají. A zatímco Brožová své jediné dítě stále láskyplně označuje jako „holčičku“, Kačenka už dávno není malá slečna. Redakci In-Lifestyle zaujalo především to, jak neuvěřitelně si jsou maminka s dcerou podobné.
Dámská jízda u moře a komplimenty od fanoušků
„Dámská jízda s mojí holčičkou,“ napsala Kateřina Brožová na Instagram ke společným fotografiím z dovolené. S dcerou si užily několik dnů u moře v Turecku a podle Brožové si pochvalovaly počasí, moře i místní jídlo. Herečka zároveň zdůraznila, že společně strávený čas je pro ni velmi cenný, protože s dcerou mají blízký vztah.
Na snímcích oběma dovolená evidentně svědčí a pozornosti fanoušků neunikla především jejich podoba. V komentářích se objevovaly poznámky, že vypadají spíš jako sestry než jako matka s dcerou. Podobné reakce přitom nejsou u společných fotografií Brožové s Tomanovou ničím novým.
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Z malé Kačenky je inženýrka. Brožová je na dceru pyšná
Společná dovolená měla pro Brožovou ještě jeden důvod k radosti. Webu eXtra.cz totiž sdělila, že její dcera úspěšně dokončila vysokou školu a získala titul inženýrky ekonomie. Herečka zdůraznila, že je na dceru pyšná. Zároveň si při té příležitosti uvědomila, jak rychle její dcera vyrostla, letos v říjnu oslaví 25. narozeniny.
Kateřina Tomanová si vybrala úplně jinou profesní dráhu než její maminka. Co je však rozhodně spojuje, je společná láska ke koním. Parkuru se ostatně věnovala Kateřina už od dětství, a to závodně. V posledních letech je její život partnersky spojený s německým parkurovým jezdcem Felixem Finzerem.
Od své maminky se už dávno odstěhovala, ale obě zůstávají v úzkém kontaktu. Společné dovolené nebo výlety tak rozhodně nejsou minulostí. Kateřina Brožová má navíc důvod k tomu, aby si volné chvíle užívala naplno. Po návratu z dovolené se opět vrací k práci na divadelních prknech. Diváci ji mohou pravidelně vídat například v Divadle Radka Brzobohatého v inscenaci Bella Donna, jak uvádí i-divadlo.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kateřina Brožová vyrazila s dcerou na dámskou jízdu k moři: „Jako sestry,“ lichotí jim fanoušci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.