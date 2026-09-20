Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Proč tvůj make-up někdy vypadá nejlépe až hodinu po nalíčení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stojíš deset centimetrů od zrcadla a foundation je najednou vidět úplně všude. Pudr vypadá jako pudr, tvářenka je moc čerstvá a ty přemýšlíš, jestli všechno nesmyješ. Pak přijdeš za hodinu do kavárny, podíváš se do zrcadla a… aha. Teď je to ono.
Proč tvůj make-up někdy vypadá nejlépe až hodinu po nalíčení

Proč tvůj make-up někdy vypadá nejlépe až hodinu po nalíčení

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
7 věcí v kabelce, které vypadají zbytečně. Dokud nepřijde přesně ten den
7 věcí v kabelce, které vypadají zbytečně. Dokud nepřijde přesně ten den
Sophia Loren slaví 92. Elegantní nikdy neznamenalo, že by měla být nenápadná
Sophia Loren slaví 92. Elegantní nikdy neznamenalo, že by měla být nenápadná

Když se řekne klasická ženská elegance, často si představíme něco decentního, uhlazeného a hlavně velmi...

Sobotní beauty experiment: udělej celý make-up v jedné barevné rodině. Je to jednodušší, než vypadá – a překvapivě efektní
Sobotní beauty experiment: udělej celý make-up v jedné barevné rodině. Je to jednodušší, než vypadá – a překvapivě efektní

Vínová na rtech, růžová na tvářích, hnědá na očích a potom stojíš před zrcadlem a přemýšlíš, proč spolu...

Není každé „miluju tě“ stejné: 6 způsobů, jak může partner dávat lásku najevo, i když zrovna nenosí kytky
Není každé „miluju tě“ stejné: 6 způsobů, jak může partner dávat lásku najevo, i když zrovna nenosí kytky

Neříká ti každé ráno, že jsi láska jeho života. Ale natankuje ti auto, protože ví, že ráno spěcháš. Ty zase...

Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému
Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému

Sedneš si v devět k počítači. Vstaneš pro kávu, na oběd a večer zjistíš, že většina dne proběhla mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Péče o pleť
Zobrazit více
Ženské centrumKrásaPéče o pleť
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.