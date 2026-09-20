Vosgröne má pět výher a pět submisí. Cesta k titulu ale teprve začíná

Vosgröne má všechno, co pomáhá rychlému vzestupu. Výrazný vzhled, přezdívku Neandrtálec a styl, který zatím pokaždé přinesl ukončení. Profesionální MMA kariéra německého bojovníka je však stále velmi krátká. Má pouze pět zápasů a žádný z nich nedošel do třetího kola. V aktuálním žebříčku OKTAGONu už přesto figuruje na pátém místě polotěžké váhy.
Grappling mu otevřel dveře
Na zemi není Vosgröne žádný začátečník. Je držitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu a má za sebou roky na mezinárodní grapplingové scéně. Oficiální výsledky IBJJF evidují například jeho druhé místo z European IBJJF No-Gi 2024 a třetí příčku z evropského šampionátu o rok dříve.
Do klece své nejsilnější zbraně přenesl bez větších problémů. Všech pět profesionálních zápasů vyhrál na submisi. Naposledy vzal na OKTAGONu 76 záda Fabiovi Moraesovi a ukončil ho rear-naked chokem už v prvním kole. Byla to jeho pátá submise v pátém profesionálním zápase.
Dokonalá bilance současně znamená, že jsme některé části jeho MMA zatím prakticky neviděli. Není jasné, jak bude vypadat proti soupeři, který ubrání první pokusy o strh, donutí ho delší dobu bojovat v postoji a vezme ho do třetího kola. Pro bojovníka s pěti profesionálními starty to není slabina, kterou by už někdo odhalil. Jsou to situace, do kterých se zatím nedostal.
Vémola nebude konečná stanice
Další odpovědi může přinést souboj s Karlosem Vémolou na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu. Organizace jejich střet postavila jako souboj generací. Pro Vosgröneho půjde o zkušenost s mimořádně silným wrestlerem, bývalým šampionem a tlakem velkého stadionového turnaje.
Z pohledu titulové cesty ale bude důležitější to, co přijde potom. Šampionem polotěžké váhy je Makhmud Muradov a před Vosgrönem jsou v žebříčku Will Fleury, Daniel Škvor, Pavol Langer a Emilio Quissua. Souboj s některým z nich by Němce postavil proti přímému konkurentovi z úplné špičky divize.
Vosgröne potřebuje také pravidelně zápasit. Po vítězství nad Moraesem mu další návraty komplikovala zranění a podle OKTAGONu musel třikrát odstoupit z naplánovaného zápasu. U bojovníka s tak malým počtem profesionálních startů znamená každý delší výpadek méně zkušeností, které nelze získat pouze v tréninku.
Popularitu už Frederic Vosgröne dokazovat nemusí. Stejně tak nikdo nezpochybňuje jeho grappling. Další fáze kariéry musí ukázat, co udělá, když soupeře rychle nedostane na zem, jak bude vypadat v delším zápase a zda dokáže svůj styl prosadit proti nejlepším polotěžkým vahám OKTAGONu. Teprve takové výhry ho mohou dostat do skutečné titulové pozice.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka