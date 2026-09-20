Coulthard kritizuje pomalé rozhodování FIA: Safety cary rozhodují závody

Landovi Norrisovi na Velké ceně Španělska v Madridu uteklo jisté vítězství poté, co Lance Stroll zastavil na trati kvůli selhání brzd. Když byl ohlášen virtuální safety car, Norris už projel kolem čár, které umožňují nájezd do pitlane a Andrea Kimi Antonelli tak mohl bez ohrožení zajet do boxů a získat již osmé vítězství v sezóně.
„Jedno téma, které bych opět otevřel, je doba, která uplyne mezi incidentem a vyhlášením virtuálního safety caru, fyzického safety caru nebo červené vlajky. Myslím, že by se to dalo vylepšit,” řekl bývalý pilot F1 David Coulthard v podcastu Up To Speed.
Bývalý reportér F1TV Will Buxton, se kterým Coulthard podcast moderuje, později vysvětlil: „Protože Lando se poté vyjádřil a řekl, že virtuální safety cary, safety cary a všechno ostatní ve formuli 1 by nemělo určovat závody. Je to F1. Závod by měl vyhrát nejlepší výkon a dobrá strategie. A já tomu rozumím. Ale se safety cary, to, jestli zajedete nebo nezajedete do boxů, jestli je virtuální safety car nebo úplný safety car, s tím se to má tak, že jde o čistou náhodu. Buď budete mít štěstí nebo ne. Buď vám to vyjde naprosto perfektně, nebo vám to pokazí závod. A neexistuje žádná střední cesta. Buď je to tak, nebo tak.”
„Ať už uděláte cokoliv, vždycky se objeví safety car a bude potřeba, aby byl závod neutralizován kvůli bezpečnosti. Nestane se to v každé závodě. Nestane se to vždy, ale když se to stane, někdo na to doplatí a někdo z toho vyjde jako vítěz. Je to prostě o štěstí.”
„Jakým způsobem lze upravit pravidla ohledně situace, která je ze své podstaty nespravedlivá? To prostě nejde.”
Na otázku, zda podle něho existuje nějaké řešení, Coulthard dodal: „Existuje prostor pro zlepšení a zmínil jsem to hned na začátku. Jde o to, kolik času trvá se po incidentu rozhodnout. Některé případy jsou naprosto jednoznačné jako třeba v Monze. Trvalo jen chvíli, než byla vyvěšená červená vlajka a než bylo absolutně jasné, že je v Parabolice vážná nehoda. Červená vlajka by měla být vyvěšená stejně rychle, jako je vyvěšená žlutá. Takže je co zlepšovat.”