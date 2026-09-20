Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kvíz: Seriál Krok za krokem slaví 35 let! Jak dobře slavný sitcom znáte?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ano, je to tak – rozvětvená rodinka Lambertových a Fosterových je tu s námi už 35 let. Stanice ABC začala populární seriál Krok za krokem vysílat 20. září 1991 a netrvalo to dlouho a začal se zapisovat mezi nejpamátnější rodinné sitcomy. Na trampotách rodiny Fosterových a Lambertových vyrostlo takřka každé dítě devadesátek a komediální klasika dodnes zůstává televizním evergreenem.
Kvíz: Seriál Krok za krokem slaví 35 let! Jak dobře slavný sitcom znáte?

Kvíz: Seriál Krok za krokem slaví 35 let! Jak dobře slavný sitcom znáte?

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Rocketman není klasický životopis. Elton John dostal muzikál, jaký si zasloužil
Kinobox Daily: Rocketman není klasický životopis. Elton John dostal muzikál, jaký si zasloužil
Cítí animované postavy bolest? Pokud ano, pak je Kojot vrací úder nejdůležitějším filmem jejich historie
Cítí animované postavy bolest? Pokud ano, pak je Kojot vrací úder nejdůležitějším filmem jejich historie

Skoro všichni jsme se tomu v dětství opakovaně zasmáli. Hladový kojot v animovaných skečích Looney Tunes se...

5 důvodů, proč si zajít do kina na Call. Skvělé herecké výkony i mrazivě vypointovaný závěr
5 důvodů, proč si zajít do kina na Call. Skvělé herecké výkony i mrazivě vypointovaný závěr

Tento týden v kinech uvidíme český thriller Call. Jeho hrdina na začátku udělá nešťastné rozhodnutí využít...

VOD tipy: Vražedkyně Lizzie Borden, Kingův Dlouhý pochod i český oscarový úspěch
VOD tipy: Vražedkyně Lizzie Borden, Kingův Dlouhý pochod i český oscarový úspěch

Na tuzemských streamovacích službách v tomto týdnu startuje řada rozličných a velmi zajímavých titulů. Jako...

Kutil Tim slaví 35 let. Začal nepovedeným prodejem drog a konkuroval sám sobě
Kutil Tim slaví 35 let. Začal nepovedeným prodejem drog a konkuroval sám sobě

Když Kutil Tim (Home Improvement) běžel na našich obrazovkách mezi dalšími populárními sitcomy devadesátých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.