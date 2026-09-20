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Okurky mají výhony, které jim kradou živiny a brzdí růst plodů. Kdo je neodstřihne včas, přijde o klidně třetinu úrody

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Okurková sezóna může být ještě bohatší, než na jakou jste zvyklí. Pravidelné zaštipování je prakticky nutností, stejně tak i správně připravený nástroj.
Okurky mají výhony, které jim kradou živiny a brzdí růst plodů. Kdo je neodstřihne včas, přijde o klidně třetinu úrody

Okurky mají výhony, které jim kradou živiny a brzdí růst plodů. Kdo je neodstřihne včas, přijde o klidně třetinu úrody

Zdroj: Marrik / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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