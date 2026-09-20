Okurky mají výhony, které jim kradou živiny a brzdí růst plodů. Kdo je neodstřihne včas, přijde o klidně třetinu úrody

Ač okurky nejsou příliš náročné na pěstování, zdaleka nestačí je pouze zasadit, zalévat a hnojit. Aktivním přístupem a
pravidelným zaštipováním těch správných výhonů dosáhnete výrazně lepší úrody, než tomu mohlo být v předchozích letech. Zásadní také je nástroj, kterým je zkracujete. Nejlépe se k takovým účelům hodí obyčejné nůžky. Ty by ale měly být řádně ošetřeny a dezinfikovány. Proč tomu tak je a jaké výhony odstranit? A jak vlastně na správné zaštipování okurek? Proč výhony zkracovat a dezinfekce nůžek
Okurky jsou známé svým rozvětveným růstem, přičemž mnoho výhonů je pro rostlinu zbytečných a ochuzuje ji o živiny, které by naopak mohly posílit hlavní výhon a podpořit tvorbu plodů. Na bočních výhoncích sice mohou být plody,
celkově jich ale bude velmi málo. Zkrácením výhonků bude mít rostlina více světla, podpoříte tím cirkulaci vzduchu, čímž snížíte riziko plísně, zvýšíte výnos a posílíte růst kořenového systému.
Na zkrácení bočních výhonů je nejlepší zvolit nůžky, rukou to nejde příliš snadno, a navíc byste mohli způsobit více škody než užitku.
Nůžky by měly být ostré a vydezinfikované, aby byla rána na rostlině co nejmenší a eliminovala se možnost usazení patogenní mikroflóry, která by vedla k hnilobě. Zdroj fotografie: Piqsels Jak na zaštipování okurek
V prvé řadě je nutné odstranit všechny výhony, které poukazují na náznak hniloby či špatného prospívání. Zastřihněte proto všechny žluté a suché.
Na hlavním stonku jsou samčí květy, naopak na všech postranních samičí (u většiny pěstovaných odrůd). A jak to zohlednit při střihu? Zkraťte hlavní stonek poté, co se objeví 5–6 listů. Podpoří se tím růst bočních výhonů, které nesou kýžené plody. Boční výhonky je vhodné zaštipovat poté, co se objeví 3–4 listy.
Kvalitní růst rostliny podpoříte i pravidelným hnojením. Můžete volit mezi celou řadou kupovaných prostředků,
nebo si udělat velmi účinné domácí hnojivo podle toho, co právě doma máte. Ať už vsadíte na hnojivo z cibulových slupek, popela, cukru a droždí či mléka, rozhodně nebudete litovat. Zdroj fotografie: Piqsels Hybridní odrůdy formování nevyžadují
Vyberete-li si k pěstování některou z hybridních odrůd, značně si tím usnadníte život. Tyto odrůdy totiž rostou s již zkrácenými výhonky (jsou doporučovány spíše do skleníků), takže nůžky brát do ruky téměř nemusíte.
Pokud ovšem pěstujete některou z běžných odrůd, zaštipování se nevyhnete. Vydezinfikovanými nůžkami odstraňte vrchol rostliny se samčími květy a všechny plody a listy do výšky 30–35 cm.
Z odstraněných listů ale vždy ponechte malý pahýl, zabráníte tím vysychání rostliny. Rány posypte dřevěným popelem, působí jako dezinfekce. Opatrně zkraťte i boční výhony. Nezapomeňte vytvořit pro rostlinu vhodnou oporu, aby se nezlomila.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři