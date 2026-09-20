Přechod na zimní čas se v roce 2026 uskuteční mnohem dříve, než bývá zvykem: Důvod je zcela prostý

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Přechod na zimní čas se v roce 2026 uskuteční mnohem dříve, než bývá zvykem: Důvod je zcela prostýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Letos se přechod na zimní čas uskuteční 25. října. Hodiny se ve tři ráno posunou zpět o hodinu. Důvodem je kalendář.
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Zdroj: Fotografie: Artyom Svetlov / Creative Commons / Attribution 4.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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