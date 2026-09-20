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Časovaná bomba leží kousek od pobřeží. Z vody trčí stožáry vraku, který ukrývá 1400 tun munice

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Nákladní loď uvázla na mělčině a zlomila se vejpůl. Většina munice v ní zůstala dodnes a Británie kolem vraku už přes padesát let udržuje zakázanou zónu.
Tři nakloněné stožáry vraku SS Richard Montgomery trčící z hladiny ústí Temže, v pozadí obrys pobřeží

Tři nakloněné stožáry vraku SS Richard Montgomery trčící z hladiny ústí Temže, v pozadí obrys pobřeží

Zdroj: Christine Matthews/Wikimedia, CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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