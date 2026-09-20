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Nejsem žádný lídr: Antonelli odmítá, že se z Russella stala dvojka

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Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli má vše ve vlastních rukou. Před rozhodujícími týdny sezóny má pohodlný náskok a momentálně je těžké si představit, jak by George Russell mohl boj o titul ještě zvrátit.
Nejsem žádný lídr: Antonelli odmítá, že se z Russella stala dvojka

Nejsem žádný lídr: Antonelli odmítá, že se z Russella stala dvojka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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