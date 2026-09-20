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Coventry čekalo na vítězství v Premier League 25 let. Jeden gól teď stačil, aby se ten čas konečně zastavil

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Coventry se vrátilo do Premier League po čtvrt století a první čtyři zápasy prohrálo bez vstřeleného gólu. V Nottinghamu konečně přišel zásah Jaye Dasilvy a vítězství 1:0. Předchozí ligovou výhru v nejvyšší soutěži slavilo Coventry ještě v dubnu 2001.
Jay Dasilva

Jay Dasilva

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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