Jakub Smolík má doma 47 motorek a manželka mu zakázala kupovat další. Z ložnice vedou schody rovnou k dětem

Hradové Střimelice je místní část obce Stříbrná Skalice kousek od Prahy. VIP život zaznamenal, že kdo projíždí vesnicí, netuší, že za jedním z plotů stojí přestavěná
stodola, ve které se tísní 47 historických motocyklů, od prvorepublikového Harley-Davidsonu z roku 1926 přes vzácnou Jawu Duplex až po motokolo Bugatti. Jakub Smolík, který se k hudbě dostal přes strojařinu, tuhle sbírku budoval desítky let. Dnes o ní mluví s hrdostí i s povzdechem: „Už je fakt nemám kam dát.“ A manželka Petra to vidí stejně. Další motorky? Stop stav. Stodola, která přerostla garáž
Všechno začalo kamarádem. Jiří Stýbůrek přivedl Smolíka k českým historickým motocyklům a jejich příběhům, kdo je konstruoval, kde jezdily, co přežily.
První zlomový kus byl Harley-Davidson z roku 1926 s originálním prvorepublikovým techničákem. „Když vám někdo zavolá s takovým strojem a vy víte, že ten techničák je starší než většina lidí kolem vás, neodmítnete,“ popsal zpěvák v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Sbírka rostla organicky.
Prodejci mu volali sami, protože věděli, že není překupník a stroje nebude obracet se ziskem. Vedle harleyů z let 1926 a 1927 postupně přibyla BSA 500 s karbidovým světlem, Praga 500, Jawa 500 OHC. Původní garáž u domu, kam se vešly dva Harleye, dávno nestačila.
Hlavní kapacitu sbírky dnes nese přestavěná stodola naproti domu, fungující jako soukromé muzeum, bez pravidelných otevíracích hodin, bez ceníku, čistě pro radost majitele a občasné návštěvy. Zdroj fotografie: Nextfoto Dům, kde děti chodí přes ložnici
Smolíkův dům vznikl na místě zbouraného starého stavení, které bylo v příliš špatném stavu na rekonstrukci. Stavět začal v době, kdy Petra čekala dceru, chtěli něco vlastního místo pronajatého bytu ve čtvrtém patře v Kostelci nad Černými lesy. Výsledek je dům s neobvyklou dispozicí, která dodnes překvapí každého, kdo tam vstoupí.
Ložnice rodičů leží v přízemí a z ní vedou strmé schody do dětských pokojů v patře. Děti tedy pokaždé procházejí přes ložnici rodičů. Smolík sám přiznává, že ho ráno budí vrzání dřeva pod nohama dětí. Pro člověka, který o sobě říká, že spí lehce a bývá podrážděný, to není zrovna ideální.
„Zákaz“ dalších nákupů není manželská anekdota pro talk show. Je to pragmatický stop stav. Čtyřicet sedm motocyklů zabírá prostor, vyžaduje údržbu a čas, kterého ubývá. Smolík sám přiznává i druhý motiv: věk. Sbírka
přerostla do rozměru, se kterým se sám nestíhá prakticky zabývat. Petra drží jasnou linii, Smolík o ní v rozhovorech mluví jako o člověku, který umí říct ne. Žádný popsaný systém sankcí, žádné ultimátum. Prostě hotová věc. Rodinná dynamika přitom není jednostranná. Smolík rozjíždí projekty, staví, sbírá, koncertuje. Petra drží hranice. Synovy riskantní jízdy na freestyle motocrossu dlouho ani nechtěla sledovat.
VIDEO Syn v O2 areně, dcera v Karlíně
Smolíkova posedlost motory se přenesla na syna Jakuba. Ten trénuje freestyle motocross u Petra Piláta, má vlastní
promo web a podle otce dvakrát vystoupil v O2 areně během jedné show. S Pilátovou akademií dostal nabídku na šestnáctitýdenní mezinárodní program Masters of Dirt, ale rodina odmítla. Tréninky přesto jedou třikrát týdně, motorka za 160 tisíc, helma za 16 tisíc, boty za 8 tisíc. Celkově Smolík mluví o „statisících“ ročně. Dcera Petra šla jinou cestou. Hraje v Hudebním divadle Karlín, ztvárnila Zlatovlásku, o otci říká, že byl přísný, ale spravedlivý. Vedle muzikálu dokončuje ekonomickou školu a v rodině pomáhá i se sociálními sítěmi.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová