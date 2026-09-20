Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Topolánek čeká na naději z USA: Rakovina se rozšířila do plic, ve hře je nová léčba!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mirek Topolánek (70) svádí těžký boj s rakovinou slinivky, která už metastázovala do plic. Zatím pokračuje v chemoterapiích, zároveň ale čeká na další možnost. Tou by podle lékaře mohl být nový výzkumný program z Ameriky a případně i cílená léčba zaměřená na konkrétní genetickou změnu nádoru.
Mirek Topolánek bojuje jak lev

Mirek Topolánek bojuje jak lev

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu
Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu
Zlomené křídlo a devět broků v těle: Zázračný pár supů zplodil mládě
Zlomené křídlo a devět broků v těle: Zázračný pár supů zplodil mládě

V Zoo Praha vyrůstá výjimečné mládě supa mrchožravého. Oba jeho rodiče pocházejí z volné přírody, přičemž...

DRB slaví desítku: Nová Pýcha a předsudek, muzikálové rekordy i narozeninový kalendář
DRB slaví desítku: Nová Pýcha a předsudek, muzikálové rekordy i narozeninový kalendář

V úterý 15. září se v divadelní kavárně DRBárna uskutečnila tisková konference k zahájení již 10. sezony...

Filip Kratochvíl nevěděl, kudy dál: Školu nedokončil a od všeho utekl do Paříže
Filip Kratochvíl nevěděl, kudy dál: Školu nedokončil a od všeho utekl do Paříže

Syn Lucie Bílé Filip Kratochvíl (31) měl před sebou spoustu možností, přesto přišlo období, kdy vůbec...

Nabídka přišla ve chvíli, kdy myslela na Aničku Slováčkovou: Marta Jandová otevřeně o StarDance
Nabídka přišla ve chvíli, kdy myslela na Aničku Slováčkovou: Marta Jandová otevřeně o StarDance

Marta Jandová (52) se vrhá do StarDance s pořádnou dávkou energie a rozhodně nehodlá couvnout. Na tiskové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.