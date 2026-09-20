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Google zrychlil všechny Android telefony. Jádro systému zabíralo 40 % výkonu procesoru a konečně se to změnilo

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Google nasadil do společného jádra Androidu novou optimalizaci překladu, která cílí na vrstvu zodpovědnou za zhruba 40 % veškeré práce procesoru.
Android telefon aplikace v menu, v ruce

Android telefon aplikace v menu, v ruce

Zdroj: Pixnio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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