Google zrychlil všechny Android telefony. Jádro systému zabíralo 40 % výkonu procesoru a konečně se to změnilo

Dne 10. března 2026 publikoval inženýr Yabin Cui na blogu Android Developers oznámení, které vypadá nenápadně, ale míří na samotný základ systému. Google přidal do buildů společného Android kernelu technologii AutoFDO, profilově řízenou optimalizaci, která mění způsob, jakým se jádro překládá do strojového kódu. Proč je to zásadní? Podle Googlu tvoří kernel přibližně 40 % procesorového času v Androidu. Nejde o to, že by jádro „blokovalo“ 40 % výkonu jako pevnou rezervu. Znamená to, že obrovská část systémové práce, od spouštění aplikací přes komunikaci mezi procesy až po správu paměti, probíhá právě v kernelu. A právě tuhle vrstvu Google dosud neoptimalizoval tímto způsobem. Prakticky se změna projeví na zařízeních, která dostanou aktualizaci s jádrem z větví android15-6.6 nebo android16-6.12.
Jak AutoFDO funguje a proč přichází až teď
Princip je překvapivě elegantní. Google na testovacích Pixelech spouští sto nejpopulárnějších aplikací, crawler prochází každou tři minuty a studený start se opakuje patnáctkrát s vyčištěnou cache. Během toho nástroj simpleperf přes hardwarové trasování (ETM/ETE/TRBE) sbírá data o tom, které instrukce a větvení procesor skutečně vykonává. Z těchto profilů pak kompilátor znovu přeloží kernel tak, aby nejčastěji volané cesty v kódu byly v paměti rozloženy efektivněji: lepší inlineování, lepší uspořádání nejčastěji volaných cest a menší binárka díky ořezání zřídka volaných funkcí.
Proč to Google neudělal dřív? Protože nemohl. Před projektem GKI (Generic Kernel Image) trpěl Android extrémní fragmentací jader, vlastní kernely výrobců obsahovaly až 50 % kódu mimo hlavní strom. Neexistoval jednotný základ, který by šlo takto plošně optimalizovat. GKI sjednotil společné jádro od Androidu 12, stabilizoval rozhraní pro moduly a teprve pak dávalo smysl budovat profilovací pipeline pro celý ekosystém. AutoFDO přitom v AOSP pro nativní aplikace existuje od Androidu 12 jako nástupce instrumentačního PGO. Přesun do kernelu byl dalším logickým krokem.
Kolik to reálně přidá
Čísla nejsou závratná, ale jsou měřitelná a (což je podstatné) přicházejí zadarmo, bez jakéhokoli zásahu uživatele.
Na Pixelu 6 Google v dokumentaci kernel profilu uvádí:
- Doba startu: zrychlení o 2,1–2,6 %
- Studený start aplikací: zrychlení o 3,1–3,7 %
- Binder/HwBinder cesty: vyšší zisky (konkrétní procenta se liší podle scénáře)
V srpnu 2026 pak Google aktualizoval profil pro android15-6.6 a testoval na Pixelu 8. Tam naměřil 8 % rychlejší start a 2,2 % rychlejší studený start aplikací. Profily se tedy průběžně obnovují, nejde o jednorázový blogpost, ale o živou optimalizační pipeline, která se s každou iterací zpřesňuje.
Podle nás je síla tohoto přístupu jinde než v jednotlivých procentech. Google poprvé optimalizuje vrstvu, která je společná napříč ekosystémem. Každé další zpřesnění profilu se automaticky promítne do všech zařízení, která dostanou odpovídající build.
Kterých telefonů se to týká a kterých ne
Potenciál je skutečně ekosystémový, protože změna míří do sdíleného základu. Realita je ale odstupňovaná. Oficiálně Google nasazuje AutoFDO do větví android15-6.6 a android16-6.12. V kompatibilitní matici AOSP se už objevuje i android17-6.18 jako další GKI větev.
Telefony na starších jádrech (android14-6.1, android14-5.15 nebo android12-5.10) do aktuální vlny nespadají. V praxi to znamená, že řada starších modelů prodávaných v Česku optimalizaci nedostane, pokud výrobce nepřejde na novější kernel. Kdy konkrétní Samsung, Xiaomi nebo jiná značka nasadí odpovídající build, veřejný harmonogram neexistuje. Technicky to přijde jako součást běžné systémové OTA aktualizace, není to nic, co by se zapínalo v nastavení nebo stahovalo z obchodu.
Důležitý detail: zatím Google optimalizuje hlavní kernel binary (vmlinux), nikoli vendor moduly. Ovladače kamery, displeje nebo modemu zůstávají na výrobcích. Google sice avizuje budoucí podporu vendor modulů přes DDK a build systém Kleaf, ale to je zatím směr, ne hotová věc.
Co to znamená pro baterii a pocitovou rychlost
Google v oznámení zmiňuje lepší výdrž baterie, ale nedává k tomu žádné konkrétní procento. Logika je jednoduchá: když kernel zpracuje stejnou práci s menším počtem cyklů procesoru, ušetří energii. Bez tvrdého testu výdrže baterie to ale nelze stavět jako hlavní příslib.
Pocitově by se změna měla projevit jako svižnější rozhraní, rychlejší přepínání aplikací a o něco kratší čekání při studeném startu. Není to „nový telefon zdarma“, spíš jemné zrychlení, které se sčítá s dalšími optimalizacemi v každé nové verzi Androidu. Předchozí vylepšení kernelu typu per-VMA zámky nebo EEVDF scheduler měnily funkční logiku jádra. AutoFDO je jiná kategorie: stejný kód, jen chytřeji přeložený podle toho, jak ho telefony skutečně používají. Google uvádí, že laboratorní zátěž odpovídá reálnému provozu z 85 %.
Poprvé v historii Androidu existuje mechanismus, který dokáže jedním profilem zrychlit miliony zařízení najednou, pokud na nich běží správná verze jádra. Teď záleží na výrobcích, jak rychle ji doručí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman