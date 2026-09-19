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Babí léto je teprve před námiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Takzvané babí léto je velmi oblíbeným typem počasí, který se téměř každoročně ve střední Evropě vyskytuje. Letos o něj nebudeme ochuzeni, závěr září by měl přinést učebnicový příklad takového babího léta.
Babí léto je teprve před námi
Zdroj: Zuzana Kluková
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Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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