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Rozdělení Ruska po válce s NATO? Radikální návrh amerického analytika

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Michael Rubin z Middle East Forum navrhuje, že v případě ruského útoku na NATO a jeho následné porážky by mělo dojít k rozdělení Ruska na několik samostatných států.
Rozdělení Ruska po válce s NATO? Radikální návrh amerického analytika

Rozdělení Ruska po válce s NATO? Radikální návrh amerického analytika

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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