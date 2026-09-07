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Německo dodalo Ukrajině první samohybnou houfnici RCH 155, celkem jich má být 54

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Ukrajina obdržela první samohybnou houfnici RCH 155 z celkové objednávky 54 kusů. Systém na podvozku Boxer 8×8 kombinuje automatizovaný dělostřelecký modul s dostřelem až 54 km.
Německo dodalo Ukrajině první samohybnou houfnici RCH 155, celkem jich má být 54

Německo dodalo Ukrajině první samohybnou houfnici RCH 155, celkem jich má být 54

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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