Německo dodalo Ukrajině první samohybnou houfnici RCH 155, celkem jich má být 54

Ukrajinské ozbrojené síly obdržely první kus samohybné kolové houfnice RCH 155 od německého výrobce KNDS Deutschland. Informaci potvrdila organizace German Aid to Ukraine s tím, že na základě podepsaných kontraktů má Ukrajina v následujících letech získat celkem 54 těchto systémů.
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RCH 155 patří mezi nejmodernější západní dělostřelecké systémy nasazené v
ukrajinském konfliktu. Kombinuje palebnou sílu houfnice s mobilitou kolového obrněného podvozku, což jí má umožnit rychlé přesuny mezi palebnými pozicemi a snížit zranitelnost vůči ruské palbě a průzkumným dronům. Moderní houfnice pro Ukrajinu
Kořeny RCH 155 sahají k takzvanému Artillery Gun Module (AGM), který společnost Krauss-Maffei Wegmann (dnes součást koncernu KNDS Deutschland) poprvé představila v roce 2004 na podvozku Donar. Koncept následně prošel dalším vývojem a v roce 2014 byl na veletrhu Eurosatory poprvé ukázán ve verzi zástavby na kolový obrněný transportér Boxer 8×8, vyráběný konsorciem ARTEC. Německá armáda následně vypsala program na budoucí kolový dělostřelecký systém označovaný jako ZukSysIndF mRw, který RCH 155 na konci roku 2023 vyhrála, konkurenční řešení Rheinmetallu na podvozku HX v té době ještě nebylo dostatečně technicky zralé.
Ukrajina podepsala první kontrakt na 18 kusů RCH 155 již v roce 2022, výrobce však nebyl schopen techniku dodat v původně plánovaném termínu. V roce 2024 následovaly další dvě smlouvy, každá na 18 systémů, čímž se celkový objednaný počet ustálil na 54 kusech. První houfnice byla ukrajinské straně slavnostně předána v lednu 2025 v Kasselu, tehdy ještě jako cvičný kus určený k výcviku posádek. Samotné dodávky bojové techniky byly následně opakovaně odkládány, naposledy z dubna na neurčito kvůli komplikacím v přípravě výroby. V srpnu 2025 pak výrobce na základě zkušeností ukrajinských vojáků z testování systém dále upravoval a řešil technické nedostatky, které se při zavádění nové techniky objevily. RCH 155, Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, CC BY 4.0 RCH 155
Houfnice RCH 155 vychází z podvozku kolového obrněného transportéru GTK Boxer 8×8, na který je instalován plně automatizovaný a dálkově ovládaný dělostřelecký modul AGM. Díky tomu, že modul nevyžaduje obsluhu uvnitř věže, postačuje k obsluze systému posádka pouhých dvou vojáků, umístěných v chráněné kabině podvozku. Bojová hmotnost vozidla dosahuje 39 tun, přičemž samotný dělostřelecký modul váží 12,5 tuny a nese zásobu 30 nábojů s automatickým dobíjením.
Hlavní výzbroj tvoří kanon ráže 155 mm/L52 odpovídající standardu NATO JBMoU, konstrukčně vycházející ze zbraňového systému samohybné houfnice PzH 2000. Podle výrobce dosahuje dostřel se standardní municí přibližně 40 kilometrů, s municí typu V-LAP se zvyšuje až na 52 až 54 kilometrů. Systém je rovněž kompatibilní s přesně naváděnou municí VULCANO a EXCALIBUR. Pohon zajišťuje vznětový motor MTU o výkonu 815 koní, podvozek disponuje ochranou podle STANAG 4569 doplněnou o přídavné kompozitní pancéřování a soupravu proti minám. Díky autonomnímu systému navigace a řízení palby má být RCH 155 schopna střílet i za pohybu, což ztěžuje její lokalizaci protibaterijními radary.
Výcvik ukrajinských operátorů nové houfnice
Německé ministerstvo obrany v březnu 2026 potvrdilo, že na dělostřelecké škole v Idar-Obersteinu prošlo výcvikem na RCH 155 již více než 600 ukrajinských vojáků. O nasazení systému v bojových podmínkách informoval v červenci 2026 Nicholas Drummond, poradce německé divize KNDS, který na síti X uvedl, že technika již prošla bojovým testováním. Otevřené zdroje zatím neumožňují nezávisle potvrdit konkrétní výsledky tohoto nasazení ani rozsah případných bojových ztrát či poškození. Zájem dalších zemí
Kromě Ukrajiny podepsalo pevný kontrakt na dodávky RCH 155 také Spojené království, které objednalo 72 kusů s dodávkami plánovanými od roku 2028, přičemž první vozidlo poslouží k výcviku posádek. Britská výroba hlavňového systému bude probíhat v závodě Rheinmetallu v Telfordu v rámci dohody Trinity House mezi Londýnem a Berlínem. Katar rovněž uzavřel pevnou objednávku, zatímco Švýcarsko si objednalo 32 dělostřeleckých modulů pro instalaci na vlastní podvozek Piranha 10×10.
Zdroj:
Militarnyi, KNDS Autor/Licence fotografie: RCH 155, Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, CC BY 4.0