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Dieta DASH může ukončit dlouhé trápení s bolestivou dnou. Vhodná jídla navíc dokonale vyhovují tradičním českým chutím

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Dna je nepříjemné onemocnění kloubů, které postihuje čím dál více lidí po celém světě. Pokud jím trpíte i vy, měli byste obzvláště dbát na svůj jídelníček.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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