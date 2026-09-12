Nikdy nepodceňujte duševní onemocnění u svých blízkých a naučte se jim pomoci

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Nikdy nepodceňujte duševní onemocnění u svých blízkých a naučte se jim pomociPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Snad ve svém okolí nemáte nikoho blízkého, kdo by trpěl duševním onemocněním. Lidé, kteří se s tím ve svém životě dosud nesekali, bývají často velice překvapen skutečností, že tato onemocnění často postihují i mladé lidi ve věku kolem dvaceti let.
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Zdroj: Fotografie: Shutterstock
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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