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Nedostatečné prokrvení srdce se nemusí projevit jen bolestí. Ischemii myokardu mohou signalizovat také žaludek a pokožka

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Ischemie myokardu je nebezpečné onemocnění, které může mít závažný dopad na vaše zdraví. Pokud ho rozpoznáte, co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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