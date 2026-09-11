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Kurkuma a černý pepř: Síla protizánětlivého zázraku

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Kurkuma neboli indický šafrán je jasně žlutý kořen, který po staletí tvoří základ tradiční ajurvédské medicíny. Moderní věda dnes potvrzuje to, co staré civilizace věděly již dávno – hlavní účinná látka v kurkumě, kurkumin, funguje jako mimořádně silný antioxidant a přírodní protizánětlivý prostředek. Pomáhá tlumit chronické záněty v těle, podporuje správnou funkci jater, ulevuje od bolesti kloubů a přispívá ke zdravému trávení.
Latte or cappuccino in a glass mug with frothy milk on a lace tablecloth.

Latte or cappuccino in a glass mug with frothy milk on a lace tablecloth.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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