Češi jsou nejskromnější dovolenkáři ve střední Evropě, průměrně utratí 55 tisíc korun

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Češi jsou nejskromnější dovolenkáři ve střední Evropě, průměrně utratí 55 tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Češi patří mezi nejúspornější dovolenkáře ve střední Evropě. Za zájezd průměrně zaplatí 55 164 korun, tedy ze všech srovnávaných zemí regionu nejméně. Vyplývá to…
italie dovolena
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