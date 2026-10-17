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Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový design

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Některé aplikace se jednou za čas dočkají dramatické proměny, u jiných dochází k postupné změně v čase. Google Překladač patří k druhé kategorii, jelikož má...
Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový design

Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový design

Zdroj: Nano Banana 2
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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