Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový design

Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový designPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový designZdroj: Nano Banana 2
Článek byl publikován 17.10.2026 14:00
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