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ANKETA: Pověry, talismany i strach. Co s lidmi dělá pátek třináctého?

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Pátek třináctého. Strašák pro mnohé z nás, který připadá právě na dnešek. Znáte jeho historii? Jak se k číslovce třináct staví třeba hoteliéři? Třeba v lékařském prostředí pro chorobný strach z čísla třináct existuje speciální název – triskaidekafobie.
ANKETA: Pověry, talismany i strach. Co s lidmi dělá pátek třináctého?

ANKETA: Pověry, talismany i strach. Co s lidmi dělá pátek třináctého?

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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