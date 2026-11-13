Jídelny na jihu Čech zásobují místní farmáři, v omezení vyhlášky nevidí smysl

V dobrovolnosti vyhlášky o školním stravování vidí zástupci škol i zemědělců krok zpátky. Pokud budou normy pouze doporučené, hrozí, že se mohou v některých jídelnách používat k přípravě jídel například polotovary. Podle některých škol byla vyhláška příliš přísná a děti obědy často nejedly, zjistila ČTK.
Jihočeské tržiště spustil Jihočeský kraj s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje (RAK JK) v září 2022. „Jako zástupkyně zemědělců, máma tří dětí a babička mám celkem jasno: dětem patří na talíř zdravé a pestré jídlo. A jihočeské mléko, maso, ryby nebo zelenina by cestou do školní kuchyně neměly absolvovat zahraniční zájezd,“ uvedla ředitelka RAK JK Hana Šťastná.
Na on-line platformě nakupovalo v loňském školním roce 50 škol a 2530 produktů nabízelo 85 prodejců. Školám tržiště pomáhá také s biopotravinami a kvalitní lokální produkty zůstávají v regionu.
„O to víc mě znepokojuje představa, že se závazná výživová pravidla promění v pouhá doporučení. Jestli vláda zamýšlí napravit nedostatky původní novely, neměla by při tom rozebrat celý systém. Opravit recept přece neznamená zbourat kuchyň,“ uvedla Šťastná. Vláda by podle ní měla vylepšit, co nefunguje, ale neměla by podkopávat osvědčené normy pro kvalitní a vyváženou stravu.
Podle některých ředitelů škol je současná vyhláška příliš přísná. „Je naším cílem, aby jídlo bylo co nejzdravější, ale zároveň potřebujeme, aby děti obědy také snědly. Při splnění spotřebního koše se často těžce dosahuje toho, aby jídlo bylo také chutné. Na druhé straně pouhá dobrovolnost vyhlášky je zase cesta z extrému do extrému,“ řekla ředitelka základní a mateřské školy v Českém Rudolci na Jindřichohradecku Eva Macků.
Pokud budou normy jen doporučené, hrozí podle ní, že se někteří zřizovatelé škol budou snažit ušetřit náklady nákupem polotovarů a méně kvalitních potravin.
Jde i o zdraví dětí
Podle odborníků přibývá dětské obezity, a když budou školní jídelny libovolně vařit bez jasných mantinelů, může se situace ještě zhoršovat. „Pokud výživové normy zůstanou jen dobrovolné, může o dětském obědě nakonec rozhodovat hlavně nejnižší cena. A ta s pestrou stravou nemusí být zrovna nejlepší kamarádka,“ doplnila Šťastná.
On-line Jihočeskému tržišti se ve školním roce 2025/2026 zvýšil obrat téměř o deset procent na 12,6 milionu korun. Tržišti, které propojuje školní jídelny či domovy pro seniory s místními producenty a dodavateli potravin, také meziročně stoupl počet objednávek o osm procent na 9362. Na internetové platformě přibyli dodavatelé, zboží i další školní jídelny.
Tržiště je nejaktivnější především ve větších městech Jihočeského kraje, jako jsou České Budějovice, Písek, Tábor, Český Krumlov, Jindřichův Hradec nebo Třeboň. Okrajové oblasti kraje však stále zůstávají hůře pokryté.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu uvedl, že výživové standardy dané vyhláškou o školním stravování budou nezávazným doporučením. Pravidla, která určují množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa, jsou nyní pro jídelny povinná. Vyhláška o školním stravování, kterou vydává ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, se podle Plagy neruší.
Záměr kritizují zástupci opozice, obavy má dětský ombudsman. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl novinářům, že jde o splnění jeho předvolebního slibu, že vláda nebude školním jídelnám vnucovat, co mají vařit.