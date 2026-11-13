Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jídelny na jihu Čech zásobují místní farmáři, v omezení vyhlášky nevidí smysl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihočeské školní jídelny propojuje s místními producenty potravin on-line tržiště. Dětští strávníci tak mohou získat obědy uvařené z čerstvých lokálních surovin. Na Jihočeském tržišti je nyní k dispozici přes 2500 produktů, obrat ve školním roce 2025/2026 dosáhl 12,6 milionu korun.
Jídelny na jihu Čech zásobují místní farmáři, v omezení vyhlášky nevidí smysl

Jídelny na jihu Čech zásobují místní farmáři, v omezení vyhlášky nevidí smysl

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:56

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Pokud bude suchá zima, hrozí na jihu Čech problém s pitnou vodou
Pokud bude suchá zima, hrozí na jihu Čech problém s pitnou vodou
HLEDÁME PÁNÍČKA: Nový domov hledají psi i kočky z útulku Animal Rescue CB
HLEDÁME PÁNÍČKA: Nový domov hledají psi i kočky z útulku Animal Rescue CB

V útulku Animal Rescue ve Starých Hodějovicích čeká na nový domov několik psů a koček. Každé zvíře má za...

Po zákazu Světa obrů v Chlumu u Třeboně chystají Říši draků. Kde vznikne, není jasné
Po zákazu Světa obrů v Chlumu u Třeboně chystají Říši draků. Kde vznikne, není jasné

Svět obrů v Chlumu u Třeboně musel kvůli rozhodnutí stavebního úřadu ukončit provoz. Na stejné adrese se...

Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou
Lannovka bývala plná neonů. Výlohy zdobila žirafa i kluk se zmrzlinou

Lannova třída zažila na přelomu 50. a 60. let nečekaný světelný rozmach. Neony zdobily výlohy obchodů,...

Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele
Rybí speciality a čepovaný Regent. Kiosek na hrázi Rožmberka mění provozovatele

Oblíbený Kiosek Rožmberk na hrázi největšího českého rybníka nekončí. Novým provozovatelem se stalo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.