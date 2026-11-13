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Víkend bude slunečný, příští týden se oteplí, ale přibude oblaků a objeví se i srážky

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Počasí o víkendu bude poměrně slunečný s výskytem ranních a dopoledních mlh nebo nízké oblačnosti. V průběhu příštího týdne se sice oteplí, ale přibude oblačnosti a objeví se srážky - zejména dešťové. V některé dny se také rozfouká vítr a na horách se objeví sněhové přeháňky. Přichází tak typické listopadové počasí.
Víkend bude slunečný, příští týden se oteplí, ale přibude oblaků a objeví se i srážky

Víkend bude slunečný, příští týden se oteplí, ale přibude oblaků a objeví se i srážky

Zdroj: meteocentrum.cz
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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